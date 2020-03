आम आदमी के लिए राहत: फरवरी में थोक महंगाई दर में कमी, ये सामान हुए सस्ते

सार फरवरी में आम आदमी को राहत मिली है। खुदरा महंगाई दर घटकर 2.26 फीसदी रह गई। इससे पहले जनवरी 2020 में थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति 3.1 फीसदी थी। वहीं दिसंबर 2019 में यह 2.59 फीसदी पर थी।

साल 2019 की समान अवधि में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.93 फीसदी थी। सरकार ने सोमवार को मुद्रास्फीति की आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार मुख्य रूप से खाने-पीने के सामान के जनवरी के मुकाबले फरवरी में सस्ता होने के कारण थोक महंगाई दर में यह कमी आई है।

Government of India: Wholesale inflation down to 2.26% in February as compared to 3.1% in the previous month pic.twitter.com/v7anETdm3M