द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में उछाल, तेल की कीमतों में गिरावट से सेंसेक्स-निफ्टी ने भरी उड़ान

बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार को बड़ा सहारा दिया। ईरान ने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन पर बातचीत फिर से शुरू की है। इससे इस रणनीतिक जलमार्ग के जल्द खुलने की नई उम्मीदें जगी हैं।

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किन शेयरों ने बाजार में हलचल मचाई?

सेंसेक्स 321 अंक बढ़कर 77,970 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 50 करीब 42 अंक की वृद्धि के साथ 24,377 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार भी सकारात्मक रुख के साथ खुले। निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 0.45 फीसदी ऊपर चढ़े। एनएसई पर 1,931 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। वहीं, 566 शेयरों में गिरावट आई और 120 शेयर अपरिवर्तित रहे। ईद-ए-मिलाद की छुट्टी के कारण बुधवार को भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहेगा।

सेंसेक्स में इटरनल शेयर्स करीब दो फीसदी उछलकर सबसे अधिक लाभ में रहे। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयरों में भी करीब एक फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, टाटा स्टील, इंफोसिस और भारती एयरटेल के शेयरों में करीब एक फीसदी की गिरावट आई। विभिन्न क्षेत्रों में निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक एक फीसदी से अधिक बढ़ा। हालांकि, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो लाल निशान में फिसले।

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बाजार के लिए कौन से कारक सकारात्मक हैं?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार के अनुसार, बाजार के लिए दो मुख्य सकारात्मक कारक हैं। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच एक और युद्धविराम की खबर है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग फिर से शुरू करने की पहल हुई है। इससे ब्रेंट क्रूड दर 86.3 डॉलर पर आ गई है। भारतीय बाजार की तेजी मुख्य रूप से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से बाधित थी। कच्चे तेल में यह तेज गिरावट बाजार के लिए सकारात्मक है। दूसरा, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4.64 फीसदी पर है। यह वैश्विक इक्विटी बाजारों के लिए हल्का सकारात्मक संकेत है।

निफ्टी के लिए आगे क्या संभावनाएं हैं?

वीके विजयकुमार ने बताया कि ये कारक निफ्टी में तेज उछाल लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। निफ्टी में कई मेगा कैप तकनीकी रूप से कमजोर हैं। बाजार की तेजी व्यापक बाजार द्वारा संचालित होगी। यह मजबूत बुनियादी बातों और गति से प्रेरित है। हालांकि, व्यापक बाजार में मूल्यांकन खिंच रहे हैं, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी की वृद्धि आज परिपक्व होने की उम्मीद है। इसका शुरुआती लक्ष्य 24,400 था। उन्होंने 24,550 या 24,820 तक विस्तार की संभावना भी जताई। डाउनसाइड मार्कर 24,220 के आसपास रखा जा सकता है।