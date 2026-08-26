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इंफ्रा परियोजनाओं की लागत में 3.40 लाख करोड़ का इजाफा: 1,775 प्रोजेक्ट पर बढ़ा बोझ, आम लोगों पर क्या असर?

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 26 Aug 2026 06:46 AM IST

सार देश की 1,775 बड़ी इंफ्रा परियोजनाओं की लागत 3.40 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है। इससे सरकार के खर्च और बजट पर दबाव बढ़ रहा है। सड़क, रेलवे और बिजली जैसी सुविधाओं से जुड़ी इन परियोजनाओं में देरी का असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है, क्या बढ़ती लागत चिंता बढ़ाएगी?

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