एक्सप्लेनर: परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को सीएम विजय ने क्यों किया रद्द, क्या था पूरा प्लान और अब आगे क्या?

विपक्ष ने फैसले का विरोध क्यों किया?

डीएमके का कहना है कि परंदूर को चुनने से पहले कई विकल्पों का अध्ययन किया गया था और परियोजना पर काफी काम हो चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फैसले को तमिलनाडु के विकास के लिए बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका था और कई तैयारियां तथा मंजूरियां मिल चुकी थीं।



उनका तर्क है कि अब नई जगह तलाशने और जमीन अधिग्रहण से लेकर मंजूरियों तक की प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी, जिससे एयरपोर्ट परियोजना में देरी हो सकती है और निवेश व रोजगार पर असर पड़ सकता है। पूर्व मंत्री थंगम थेन्नारसु ने भी कहा कि परियोजना छोड़ने से आर्थिक नुकसान हो सकता है और उद्योग पड़ोसी आंध्र प्रदेश की ओर जा सकते हैं।

अब आगे क्या होगा?

परंदूर परियोजना रद्द होने के बाद चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट की योजना खत्म नहीं हुई है। तमिलनाडु सरकार अब नई जगह की तलाश करेगी। राज्य की उद्योग नीति के मुताबिक, नए एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक स्थान विशेषज्ञों से सलाह लेकर चिन्हित किए जाएंगे। इसके बाद इन स्थानों की व्यवहार्यता का अध्ययन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की प्रक्रिया तय करेगी।



इसके साथ ही मौजूदा चेन्नई एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने पर भी काम होगा। एएआई ने मौजूदा मीनांबक्कम एयरपोर्ट के उत्तर-पश्चिम हिस्से में नया यात्री प्रबंधन तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की अनुमति भी मांगी गई है।