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जब आप किसी ब्रोकर, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिये निवेश करते हैं, तो वह रेगुलर प्लान होता है, जिसमें आपको हर साल एक निश्चित कमीशन देना पड़ता है। जब आप सीधे फंड हाउस की वेबसाइट या एप से निवेश करते हैं, तो बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, जिसे डायरेक्ट प्लान कहा जाता है।फंड की श्रेणियों के हिसाब से खर्च का यह अंतर अलग हैदोनों प्लान्स के खर्च में 0.7% से 0.8% का अंतरअंतर बढ़कर 1% से 1.3% तक हो जाता हैखर्च लगभग 0.8% से 1% के आसपास हैकाफी कम यानी 0.15% से 0.3% तकमान लीजिए आप किसी मिडकैप फंड में SIP के जरिये हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 14% सालाना रिटर्न मिले तो:डायरेक्ट प्लान में आपका फंड बढ़कर 24.66 लाख रुपये होगा, जबकि रेगुलर प्लान में 23.21 लाख। सीधे 1.45 लाख का अंतर।अवधि 20 साल हो, तो अंतर कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि निवेशक न केवल अतिरिक्त खर्च चुका रहा होता है, बल्कि रकम पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के फायदे से भी हाथ धो बैठता है।आंकड़े गवाह हैं कि रेगुलर योजनाओं में पैसा लगाने वाले निवेशक अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक होल्ड रखते हैं। मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, 5 साल या अधिक अवधि तक निवेश बनाए रखने वाले रेगुलर निवेशकों का हिस्सा 23.5% था, जबकि डायरेक्ट निवेशकों में यह मात्र 14% रहा। विशेषज्ञ बताते हैं कि वित्तीय सलाहकार बाजार में गिरावट के दौरान घबराहट से बचाते हैं, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं और भेड़चाल से निवेशकों को दूर रखते हैं।यदि आप जोखिम क्षमता को समझते हैं, सही फंड चुन सकते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव देखकर अपनी SIP बंद नहीं करते, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए सस्ता और बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो किसी सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार की मदद लें। विशेषज्ञों का सुझाव है फीस देकर डायरेक्ट प्लान में निवेश करना, रेगुलर प्लान के भारी-भरकम कमीशन से सस्ता पड़ता है।