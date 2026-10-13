सर्राफा बाजार: सोने की चमक फीकी, रुपया मजबूत होते ही 400 रुपये गिरा भाव, जानिए क्या अपडेट

मंगलवार को दिल्ली में सोने के दाम लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरे। मजबूत होते रुपये के कारण आयातित कीमती धातु की घरेलू दरें प्रभावित हुईं। 10 ग्राम सोने का दाम 400 रुपये घटकर 1.52 लाख रुपये हो गया। अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्ध धातु का दाम 400 रुपये कम होकर 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। सोमवार को यह 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी 500 रुपये गिरकर 2,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले यह 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी। रुपया लगातार तीसरे सत्र में मजबूत हुआ।

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रुपये की मजबूती सोने पर कैसे असर डाल रही है?

यह डॉलर के मुकाबले 40 पैसे बढ़कर 95.38 पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के उपायों ने रुपये को सहारा दिया। इन उपायों का उद्देश्य डॉलर की हाजिर मांग को कम करना था। विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक स्थिति को नियंत्रित करना भी इसका लक्ष्य था।

घरेलू बाजार में मंगलवार को सोने के दाम दबाव में रहे। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मजबूत होना था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार, पिछले दो सत्रों में रुपया 1.5 फीसदी से अधिक मजबूत हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि रुपये की मजबूती से डॉलर-मूल्यवान बुलियन के आयात की लागत घट जाती है। इससे घरेलू कीमतों पर दबाव बनता है।

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वैश्विक बाजार में सोने-चांदी का क्या हाल है?

वैश्विक बाजार में हाजिर सोना मामूली रूप से बढ़कर 4,184.73 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी 60.33 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। ब्रोकरेज मंच लेमन के अनुसंधान प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा। उन्होंने बताया कि मजबूत अमेरिकी डॉलर के बावजूद सोना और चांदी विदेशी बाजारों में बढ़ रहे हैं। हालांकि, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर के दृष्टिकोण पर अनिश्चितता है। यह चमकीली धातु में आगे की वृद्धि को सीमित कर सकती है।

कच्चे तेल की कीमतों का क्या प्रभाव है?

मिराए एसेट शेयरखान में कमोडिटीज के प्रमुख प्रवीण सिंह के अनुसार कच्चे तेल की कीमतें नीचे आईं। व्यापारियों ने अतिरिक्त रूसी डीजल आपूर्ति की संभावना का आकलन किया। यह आपूर्ति वैश्विक बाजार में प्रवेश कर सकती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ये आपूर्तियां वैश्विक डीजल कमी की भरपाई करने की संभावना नहीं रखती हैं। यह बाजार की समग्र धारणा को प्रभावित कर सकता है।