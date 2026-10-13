फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Gold Silver Price Sone Chandi Ka Bhav Gold Price Today Silver Price Today

सर्राफा बाजार: सोने की चमक फीकी, रुपया मजबूत होते ही 400 रुपये गिरा भाव, जानिए क्या अपडेट

Tue, 13 Oct 2026 08:48 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 13 Oct 2026 08:48 PM IST
सार

दिल्ली में सोने का भाव 400 रुपये गिरकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। रुपये की मजबूती और वैश्विक बाजार के रुझानों ने घरेलू कीमतों को प्रभावित किया। जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ।

विज्ञापन
Gold Silver Price Sone Chandi Ka Bhav Gold Price Today Silver Price Today
सोने-चांदी का भाव - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मंगलवार को दिल्ली में सोने के दाम लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरे। मजबूत होते रुपये के कारण आयातित कीमती धातु की घरेलू दरें प्रभावित हुईं। 10 ग्राम सोने का दाम 400 रुपये घटकर 1.52 लाख रुपये हो गया। अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्ध धातु का दाम 400 रुपये कम होकर 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। सोमवार को यह 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी 500 रुपये गिरकर 2,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले यह 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी। रुपया लगातार तीसरे सत्र में मजबूत हुआ। 

विज्ञापन


यह डॉलर के मुकाबले 40 पैसे बढ़कर 95.38 पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के उपायों ने रुपये को सहारा दिया। इन उपायों का उद्देश्य डॉलर की हाजिर मांग को कम करना था। विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक स्थिति को नियंत्रित करना भी इसका लक्ष्य था।

विज्ञापन

रुपये की मजबूती सोने पर कैसे असर डाल रही है?

घरेलू बाजार में मंगलवार को सोने के दाम दबाव में रहे। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मजबूत होना था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार, पिछले दो सत्रों में रुपया 1.5 फीसदी से अधिक मजबूत हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि रुपये की मजबूती से डॉलर-मूल्यवान बुलियन के आयात की लागत घट जाती है। इससे घरेलू कीमतों पर दबाव बनता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वैश्विक बाजार में सोने-चांदी का क्या हाल है?

वैश्विक बाजार में हाजिर सोना मामूली रूप से बढ़कर 4,184.73 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी 60.33 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। ब्रोकरेज मंच लेमन के अनुसंधान प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा। उन्होंने बताया कि मजबूत अमेरिकी डॉलर के बावजूद सोना और चांदी विदेशी बाजारों में बढ़ रहे हैं। हालांकि, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर के दृष्टिकोण पर अनिश्चितता है। यह चमकीली धातु में आगे की वृद्धि को सीमित कर सकती है।

कच्चे तेल की कीमतों का क्या प्रभाव है?

मिराए एसेट शेयरखान में कमोडिटीज के प्रमुख प्रवीण सिंह के अनुसार कच्चे तेल की कीमतें नीचे आईं। व्यापारियों ने अतिरिक्त रूसी डीजल आपूर्ति की संभावना का आकलन किया। यह आपूर्ति वैश्विक बाजार में प्रवेश कर सकती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ये आपूर्तियां वैश्विक डीजल कमी की भरपाई करने की संभावना नहीं रखती हैं। यह बाजार की समग्र धारणा को प्रभावित कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed