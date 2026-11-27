महीनों की लगातार बिकवाली के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने नवंबर से भारतीय इक्विटी में तेजी से वापसी की है। विशेषज्ञों के अनुसार, एआई में आई चुनौतियां, कच्चे तेल की नरम होती कीमतें और कॉर्पोरेट आय में सुधार इसकी मुख्य वजहें हैं। भारत इस दौर में ऐसी स्थिति में प्रवेश कर रहा है जहां कमाई, मूल्यांकन और घरेलू बचत सभी सकारात्मक हैं। हालांकि, वैश्विक जोखिम अभी भी बने हुए हैं, जो बाजार के लिए चिंता का विषय है।

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एफआईआई की वापसी के प्रमुख कारण क्या हैं?

एफआईआई लगातार 16 सत्रों से शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवंबर में लगभग 1.29 लाख करोड़ रुपये (करीब 14.7 अरब डॉलर) का निवेश आया है। यह नवंबर 2020 में बने पिछले मासिक रिकॉर्ड से लगभग दोगुना है। इसके बावजूद, भारतीय इक्विटी में विदेशी हिस्सेदारी 21 साल के निचले स्तर 14.7 फीसदी पर है। वहीं, 32,000 करोड़ रुपये से अधिक का मासिक व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) प्रवाह बाजार को मजबूत घरेलू सहारा प्रदान कर रहा है। भारत को निवेश का गंतव्य बनाने वाली वजह यह है कि कीमतें गिरने के बावजूद घरेलू कहानी बनी रही।

बजाज ब्रोकिंग के उप उपाध्यक्ष-अनुसंधान पवित्र मुखर्जी ने बताया कि विदेशी फंडों का लगातार भारतीय बाजार में आना इसकी मुख्य वजह है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट और बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी भी इसमें शामिल है। निवेशकों ने अमेरिका और ताइवान में एआई कारोबार से दांव कम करना शुरू किया। उन्हें ऐसे बाजार की तलाश थी जो एआई पर कम निर्भर करता हो, और भारत इसमें बेहतर विकल्प साबित हुआ। भारत का बहुत कम सूचकांक एआई हार्डवेयर से जुड़ा है।

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घरेलू निवेश कैसे बाजार को सहारा दे रहा है?

पीएल एएमसी के इक्विटीज के मुख्य निवेश अधिकारी संदीप नीमा ने बताया कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में जोरदार वापसी की है। लेकिन घरेलू बचत अभी भी बाजार का मुख्य आधार बनी हुई है। लगातार 16 सत्रों की खरीदारी 2023 के बाद सबसे लंबी अवधि है, जिससे रुपया आठ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने एक मजबूत आधार तैयार किया है। घरेलू फंडों द्वारा विदेशी खरीदारों को शेयर उपलब्ध कराना एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एकतरफा बाजार नहीं रह गया है।

बाजार के लिए कौन से वैश्विक जोखिम मौजूद हैं?

संदीप नीमा के अनुसार, भारत में कमाई, मूल्यांकन और घरेलू बचत सकारात्मक हैं, लेकिन वैश्विक जोखिम अभी भी बने हुए हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने मैक्रो स्तर पर कुछ चिंताएं बताईं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर से 96 डॉलर के पार चली गई है। भारत में बढ़ती महंगाई के बीच क्रूड की कीमतों में यह तेजी एक नकारात्मक खबर है। दिसंबर में फेड और रिजर्व बैंक के ब्याज दरों तथा आर्थिक विकास पर आने वाले संकेतों पर बाजार की नजर रहेगी। ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित नए शुल्क भी एक और खतरा हैं।