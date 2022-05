{"_id":"6281a625d3ce7233a7071879","slug":"fd-is-beneficial-only-for-a-short-time-get-it-done-for-3-4-months-interest-rates-are-going-to-increases-again","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fixed Deposit: एफडी अभी कम समय के लिए ही फायदेमंद, 3-4 महीने के लिए ही कराएं, ब्याज दरों में फिर होने वाली है बढ़ोतरी","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

अजीत सिंह, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Mon, 16 May 2022 06:47 AM IST