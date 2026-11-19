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यह हिस्सेदारी खुली पेशकश और शेयरों की खरीद पूरी होने के बाद हासिल हुई है। एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स के साथ एचडब्ल्यूआईसी एशिया फंड ने भी आईआईएफएल कैपिटल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एचडब्ल्यूआईसी एशिया फंड इस सौदे में साथ मिलकर काम करने वाली इकाई (पीएसी) है। विज्ञापन



किन कंपनियों ने बेचे 30 लाख शेयर?

आईआईएफएल कैपिटल ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि कल्कि फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट (अपने ट्रस्टी के जरिये) और आर्डेंट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को सामूहिक रूप से 'नए विक्रेता' कहा गया है। विज्ञापन विज्ञापन



इन दोनों ने एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स को आईआईएफएल कैपिटल के 30 लाख शेयर बेचने पर सहमति जताई थी। कंपनी ने बताया कि इन नए विक्रेताओं ने 18 नवंबर को शेयर बेचने का फैसला किया।



खुली पेशकश क्यों लाई गई थी?

कंपनी ने बताया कि निवेश समझौते के बाद एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स ने नियमों के तहत खुली पेशकश की थी। यह खुली पेशकश 18 नवंबर 2026 को पूरी हो गई।



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इसके तहत कोई निवेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के बाद उसके मौजूदा आम शेयरधारकों से भी शेयर खरीदने की पेशकश करता है। 19 नवंबर से खरीदार कंपनी का प्रमोटर बन गया है।



शेयर बाजार में कितने शेयर खरीदे गए?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक, एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने अलग से 4.40 करोड़ शेयर खरीदे। ये शेयर आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज की 13.95% हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयरों की औसत कीमत 350 रुपये प्रति शेयर रही। इस तरह इस सौदे की कुल कीमत 1,540 करोड़ रुपये रही।



इस खरीद के बाद एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स की सीधे तौर पर हिस्सेदारी बढ़कर 40.79% हो गई। पहले यह 26.84% थी। वहीं, फेयरफैक्स की सहयोगी कंपनियों के जरिए कुल हिस्सेदारी 44.08% हो गई।



पुराने प्रमोटर्स ने कितने शेयर बेचे?

इस सौदे के साथ कंपनी के मौजूदा प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी भी कम हो गई। पुराने प्रमोटर्स ने भी इतनी ही संख्या में शेयर बेचे। इन शेयरों की कीमत भी 350 रुपये प्रति शेयर रही।



आईआईएफएल ग्रुप के संस्थापक निर्मल भंवरलाल जैन ने 3.23 करोड़ शेयर बेचे। यह कंपनी की 10.24% हिस्सेदारी के बराबर है। उन्हें इससे 1,130.50 करोड़ रुपये मिले। वेंकटरमन राजमणि ने भी 87 लाख शेयर बेचे। इस सौदे से उन्हें 304.50 करोड़ रुपये मिले। प्रमोटर समूह की कंपनियों आर्डेंट इम्पेक्स और कल्कि फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ने भी शेयर बेचे।



आर्डेंट इम्पेक्स ने 70 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, कल्कि फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ने 35 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इन सौदों के बाद प्रमोटर्स और प्रमोटर समूह की कंपनियों की कुल हिस्सेदारी घटकर 11.85% रह गई। पहले यह 25.80% थी।

यह हिस्सेदारी खुली पेशकश और शेयरों की खरीद पूरी होने के बाद हासिल हुई है। एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स के साथ एचडब्ल्यूआईसी एशिया फंड ने भी आईआईएफएल कैपिटल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एचडब्ल्यूआईसी एशिया फंड इस सौदे में साथ मिलकर काम करने वाली इकाई (पीएसी) है।आईआईएफएल कैपिटल ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि कल्कि फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट (अपने ट्रस्टी के जरिये) और आर्डेंट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को सामूहिक रूप से 'नए विक्रेता' कहा गया है।इन दोनों ने एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स को आईआईएफएल कैपिटल के 30 लाख शेयर बेचने पर सहमति जताई थी। कंपनी ने बताया कि इन नए विक्रेताओं ने 18 नवंबर को शेयर बेचने का फैसला किया।कंपनी ने बताया कि निवेश समझौते के बाद एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स ने नियमों के तहत खुली पेशकश की थी। यह खुली पेशकश 18 नवंबर 2026 को पूरी हो गई।ये भी पढ़ें: सर्राफा बाजार: सोना लगातार आठवें सत्र में लुढ़का, 1300 रुपये सस्ता हुआ; चांदी भी 2500 रुपये फिसली इसके तहत कोई निवेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के बाद उसके मौजूदा आम शेयरधारकों से भी शेयर खरीदने की पेशकश करता है। 19 नवंबर से खरीदार कंपनी का प्रमोटर बन गया है।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक, एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने अलग से 4.40 करोड़ शेयर खरीदे। ये शेयर आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज की 13.95% हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयरों की औसत कीमत 350 रुपये प्रति शेयर रही। इस तरह इस सौदे की कुल कीमत 1,540 करोड़ रुपये रही।इस खरीद के बाद एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स की सीधे तौर पर हिस्सेदारी बढ़कर 40.79% हो गई। पहले यह 26.84% थी। वहीं, फेयरफैक्स की सहयोगी कंपनियों के जरिए कुल हिस्सेदारी 44.08% हो गई।इस सौदे के साथ कंपनी के मौजूदा प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी भी कम हो गई। पुराने प्रमोटर्स ने भी इतनी ही संख्या में शेयर बेचे। इन शेयरों की कीमत भी 350 रुपये प्रति शेयर रही।आईआईएफएल ग्रुप के संस्थापक निर्मल भंवरलाल जैन ने 3.23 करोड़ शेयर बेचे। यह कंपनी की 10.24% हिस्सेदारी के बराबर है। उन्हें इससे 1,130.50 करोड़ रुपये मिले। वेंकटरमन राजमणि ने भी 87 लाख शेयर बेचे। इस सौदे से उन्हें 304.50 करोड़ रुपये मिले। प्रमोटर समूह की कंपनियों आर्डेंट इम्पेक्स और कल्कि फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ने भी शेयर बेचे।आर्डेंट इम्पेक्स ने 70 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, कल्कि फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट ने 35 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इन सौदों के बाद प्रमोटर्स और प्रमोटर समूह की कंपनियों की कुल हिस्सेदारी घटकर 11.85% रह गई। पहले यह 25.80% थी।

कनाडा के कारोबारी प्रेम वत्स के फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ग्रुप ने आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। फेयरफैक्स की सहयोगी कंपनी एफआईएच मॉरीशस इंवेस्टमेंट्स ने आईआईएफएल कैपिटल में 44.08% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके साथ ही कंपनी में उसका नियंत्रण हो गया है।