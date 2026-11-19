बिजनेस अपडेट्स: पूर्व जज राजेश बिंदल एनसीएलएटी अध्यक्ष बने; गुजरात में होमस्टे कारोबार में 9 कमरे तक की अनुमति
- उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज राजेश बिंदल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
- जानें उनके न्यायिक कॅरिअर और एनसीएलएटी की भूमिका के बारे में।
विस्तार
उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज राजेश बिंदल ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। एनसीएलएटी रजिस्ट्री के नोटिस के अनुसार, बिंदल ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों की मौजूदगी में सुबह 10.15 बजे पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद अध्यक्ष, अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य, एनसीएलएटी बार के पदाधिकारी और वरिष्ठ वकील संक्षिप्त बातचीत के लिए सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हुए।
राजेश बिंदल ने अशोक भूषण की जगह ली, जिनका एनसीएलएटी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 4 जुलाई 2026 को समाप्त हुआ था। बिंदल 15 अप्रैल 2026 को उच्चतम न्यायालय के जज के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 13 फरवरी 2023 को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। उनका जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उन्होंने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उसी साल सितंबर में उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 22 मार्च 2006 को उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया।
राजेश बिंदल का न्यायिक कॅरिअर कैसा रहा?
इसके बाद उनका तबादला जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में हुआ, जहां उन्होंने 19 नवंबर 2018 को शपथ ली। उन्हें 8 दिसंबर 2020 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया। जनवरी 2021 में उनका तबादला कोलकाता उच्च न्यायालय में हुआ। बाद में उन्हें 27 अप्रैल 2021 से वहां के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति से पहले उन्होंने 11 अक्तूबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।
एनसीएलएटी की क्या भूमिका है?
बिंदल को राजीव गांधी नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, पंजाब द्वारा 'डॉक्टर ऑफ लॉज' (एलएलडी) की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। एनसीएलएटी, कंपनी अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा पारित आदेशों के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण है। यह दिवालियापन और कंपनी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
गुजरात में होमस्टे कारोबार आसान अब 9 कमरों तक की अनुमति
गुजरात सरकार ने होमस्टे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण के नियम आसान कर दिए हैं। संशोधित नीति के तहत अब होमस्टे में छह के बजाय नौ कमरों तक की अनुमति होगी। परिसर में मालिक का रहना अनिवार्य नहीं होगा और संचालन के लिए अधिकृत मैनेजर नियुक्त किया जा सकेगा। पंजीकरण के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की जरूरत भी समाप्त कर दी गई है, हालांकि पर्यटकों की सुरक्षा संबंधी नियम लागू रहेंगे। होमस्टे का पंजीकरण दो साल के लिए वैध होगा। इसका नवीनीकरण ऑनलाइन सेल्फ-डिक्लेरेशन के जरिए किया जा सकेगा और इसके लिए नई भौतिक जांच अनिवार्य नहीं होगी। नए पंजीकरण के पूर्ण आवेदनों का निपटारा 30 दिनों में करने का प्रावधान है। गुजरात पर्यटन निगम इच्छुक संपत्ति मालिकों के लिए मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें पंजीकरण, सुविधाओं, मूल्य निर्धारण और मार्केटिंग की जानकारी दी जाएगी। राज्य में स्वीकृत होमस्टे आवेदनों की संख्या 2024-25 में 90 से बढ़कर 2025-26 में 148 और 2026-27 में 304 हो गई है।