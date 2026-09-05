टाटा संस में उत्तराधिकार की रेस: नरेंद्रन और सौरभ सबसे आगे; क्या एनएसई के सीईओ आशीष साबित होंगे 'डार्क हॉर्स'?

क्या डार्क हॉर्स आशीष चौहान की तकनीकी और नियामक समझ उन्हें सबसे आगे खड़ा करेगी?

टाटा संस की चेयरमैनशिप के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रमुख आशीष चौहान का नाम सबसे चौंकाने वाला और दिलचस्प माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, वे एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं। आशीष चौहान का प्रोफाइल पारंपरिक टाटा क्रेडेंशियल्स से काफी अलग है। वे टेक्नोलॉजी, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और बड़े संस्थानों के निर्माण के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं।



चौहान ने आईआईटी बॉम्बे से स्नातक किया है और उनके पास आईआईएम कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिग्री है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईडीबीआई बैंक में भी काम किया है। वह 1990 के दशक में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की स्थापना करने वाले शुरुआती अधिकारियों में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया और 2022 में फिर से एनएसई के प्रमुख के रूप में वापस आए।



बीएसई में रहते हुए उन्होंने एक ब्रोकर-संचालित एक्सचेंज को एक पेशेवर रूप से प्रबंधित कॉर्पोरेट संस्थान में बदला। वर्तमान में वे एनएसई को एक कठिन दौर से निकालते हुए इसके 30,000 करोड़ रुपये के विशाल आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। इस आईपीओ के बाद एनएसई का मूल्य लगभग पांच लाख करोड़ रुपये आंका जाएगा, जो इसे बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारत की शीर्ष 10 मूल्यवान कंपनियों में शामिल कर देगा।



चौहान को एक शांत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले 'कॉर्पोरेट ट्रबलशूटर' के रूप में जाना जाता है, जो बिना किसी आक्रामक सार्वजनिक मुद्रा के कठिन परिस्थितियों को संभालते हैं। उन्हें तकनीकी बदलावों, नियामक और नीतिगत वातावरण की बहुत गहरी समझ है। हालांकि, टाटा संस का चेयरमैन बनना एक बेहद मांग वाली भूमिका है। चौहान को वित्तीय बाजारों के एक विशेष नियामक दायरे से निकलकर 30 से अधिक विविध व्यवसायों और 10 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले एक विशाल वैश्विक साम्राज्य का संचालन करना होगा।