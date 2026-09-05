व्यापार और कॉरपोरेट जगत: टीआरआईएल के एमडी बने गौरव जैन, जियो का आईपीओ नवरात्र के आसपास आएगा

रियल एस्टेट कंपनी टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (टीआरआईएल) ने गौरव जैन को अपना नया प्रबंध निदेशक (एमडी) और रसीईओ नियुक्त किया है। वह एक अक्तूबर को पदभार संभालेंगे। जैन अप्रैल 2018 से कंपनी के एमडी एवं सीईओ रहे संजय दत्त का स्थान लेंगे।

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जियो का आईपीओ नवरात्र के आसपास

उधर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम इकाई जियो करीब 4 अरब डॉलर का आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी इसे नवरात्र या दिवाली के आसपास लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जियो नवरात्रि के दौरान इस इश्यू लाने को प्राथमिकता दे सकती है। अगर इसमें देरी हुई तो कंपनी दिवाली के आसपास आईपीओ लॉन्च करने का विकल्प भी चुन सकती है। पूरी तरह ओएफएस... ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, एक रुपये अंकित मूल्य वाला यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। इसके तहत कुल 14.89 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। एसबीआई सहित कई बड़े वित्तीय संस्थान और मौजूदा शेयरधारक अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे।