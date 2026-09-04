रिकॉर्ड स्तर पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार: 740.8 अरब डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा, जानें इजाफे का क्या है कारण

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11.475 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 740.803 अरब अमेरिकी डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में भी यह भंडार 12.422 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 729.328 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। यह लगातार दूसरे सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है।

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विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि क्यों हुई?

इससे पहले, विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वकालिक उच्च स्तर 27 फरवरी को 728.494 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह मध्य पूर्व संघर्ष के ठीक पहले हासिल किया गया था। भू-राजनीतिक तनावों के कारण रुपये में गिरावट आई थी। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप कई हफ्तों तक भंडार में गिरावट देखी गई थी। इस साल जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने रियायती विदेशी मुद्रा अदला-बदली पहल की घोषणा की थी। यह स्थानीय मुद्रा के तेज मूल्यह्रास के बीच की गई थी। इस पहल से 132 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नया प्रवाह हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती विदेशी मुद्रा अदला-बदली पहल (एफसीएनआर-बी) इस वृद्धि का मुख्य कारण है। इस साल जून में स्थानीय मुद्रा के मूल्यह्रास को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। इस पहल के कारण देश में 132 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नया पूंजी प्रवाह आया है। इसने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पहल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है।

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भंडार के प्रमुख घटक क्या हैं?

28 अगस्त को समाप्त सप्ताह के लिए केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भंडार का एक प्रमुख घटक हैं। ये 9.337 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 600.67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त की गई इन परिसंपत्तियों में गैर-अमेरिकी इकाइयों जैसे यूरो, पाउंड और येन के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव शामिल है। स्वर्ण भंडार का मूल्य भी इस सप्ताह 2.191 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 116.409 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यह वृद्धि भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत देती है।

अन्य घटकों की स्थिति क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 43 दस लाख अमेरिकी डॉलर घटकर 18.81 अरब अमेरिकी डॉलर हो गए। रिपोर्टिंग सप्ताह के अंत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत की आरक्षित स्थिति भी 11 दस लाख अमेरिकी डॉलर घटकर 4.914 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई। इन घटकों में मामूली गिरावट के बावजूद, कुल विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि अन्य प्रमुख घटकों में हुई वृद्धि ने इस गिरावट की भरपाई कर दी है।