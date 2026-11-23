स्पाइसजेट की आर्थिक मुश्किलें अब सिर्फ उसके कारोबार तक सीमित नहीं रह गई हैं। एयरलाइन में लगातार उड़ानें रद्द होने, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने और कामकाज में आ रही परेशानियों ने हवाई सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलटों के संगठन एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलपीए इंडिया) ने इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विमानन नियामक डीजीसीए से तुरंत कदम उठाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि किसी एयरलाइन की आर्थिक हालत खराब होने का खामियाजा यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को नहीं भुगतना चाहिए।

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