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ग्राहक अपने किसी बड़े लेनदेन के लिए परिवार के सदस्य या किसी अन्य भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी अनिवार्य कर सकेंगे। मंजूरी के लिए एक घंटे का समय मिलेगा। जवाब न मिलने या भुगतान अस्वीकार होने पर लेनदेन रद्द हो जाएगा। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को संशोधित दिशा-निर्देश का मसौदा जारी किया है। प्रावधान एक जुलाई 2027 से लागू होंगे। बैंक चाहें तो इसके पहले भी लागू कर सकते हैं।स्टॉप स्विच सुविधा के तहत ग्राहक एक क्लिक पर खाते से भविष्य में होने वाले सभी ग्राहक-प्रेरित डेबिट लेनदेन रोक सकेंगे। इसके बाद नया ऑनलाइन भुगतान या धन हस्तांतरण नहीं हो सकेगा। धोखाधड़ी के संदेह पर यह सुविधा खाते से रकम निकलने का रास्ता तत्काल बंद कर देगी। हालांकि, बैंक की ओर से ऋण की किस्त या अन्य बकाया वसूली जैसे लेनदेन इससे बाहर रहेंगे। इन मसौदा दिशा-निर्देश पर 14 दिसंबर तक प्रतिक्रिया दे सकेंगे।डिजिटल धोखाधड़ी रोकने लिए ट्रस्टेड पर्सन व स्टॉप स्विच जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव है। ग्राहक 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को भरोसेमंद के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे। सुविधा स्वैच्छिक होगी। व्यक्ति को प्रस्तावित बड़े भुगतान का ब्योरा ही मिलेगा, खाते की शेष राशि, एफडी, निवेश या बीमा की जानकारी नहीं मिलेगी। पैसे ट्रांसफर को एक घंटे में मंजूरी देनी होगी।रिजर्व बैंक के मसौदे के मुताबिक ग्राहक अब किसी एक डिजिटल भुगतान माध्यम, विशेष लाभार्थी या पूरे दिन के कुल लेनदेन की अधिकतम सीमा तय कर सकेंगे। डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के लिए भी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय भुगतान, एटीएम, ऑनलाइन शॉपिंग और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को अलग-अलग चालू या बंद करने की सुविधा मिलेगी। ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक भुगतान माध्यमों को निर्धारित समय तक बंद भी रख सकेंगे।प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बैंक में नया खाता खुलने पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यम डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। ग्राहक की स्पष्ट सहमति और प्रमाणीकरण के बाद ही इन्हें चालू किया जा सकेगा।अनिवार्य अलर्ट नहीं भेजना, 24 घंटे शिकायत दर्ज करने की सुविधा न देना धोखाधड़ी की सूचना पर तत्काल कार्रवाई नहीं करना, सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं करना, सिस्टम में गड़बड़ी या बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी भी बैंक की लापरवाही मानी जाएगी।रिजर्व बैंक ने शेयर ट्रेडिंग के सभी लेनदेन एक अप्रैल, 2027 से डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया है। पहले एक अक्तूबर से लागू करने का प्रस्ताव था। उद्योग जगत की मांग पर छह माह की मोहलत दी गई है।नया नियम तय तारीख से पहले जारी ऋण प्रतिभूतियों के लेनदेन पर भी लागू होगा। प्रतिभूतिकरण सौदों के लिए एक करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा बरकरार है। किस्तों में मूलधन चुकाने वाली ऋण प्रतिभूतियों का एक करोड़ रुपये से कम का लेनदेन भी उनके परिशोधित मूल्य पर किया जा सकेगा।