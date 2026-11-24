रिटायरमेंट की योजना केवल एक बड़ा फंड जुटाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी सुनिश्चित करना भी उतना ही अहम है, खासकर तब जब नियमित वेतन बंद हो जाता है और उम्र बढ़ने के साथ आय बढ़ाने के विकल्प सीमित होने लगते हैं। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान लाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 19 नवंबर 2026 को हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी जमा ईपीएफ बचत को एक बार में पूरा निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ईपीएफ खाते में बची हुई राशि पर लागू ईपीएफ दर से ब्याज मिलता रहेगा। यानी सदस्य अपनी जरूरत के मुताबिक समय-समय पर फंड का एक हिस्सा निकाल सकेंगे और बिना निकाली गई शेष पूंजी पर ब्याज के जरिए ग्रोथ भी जारी रहेगी।सदस्यों को अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव करने की आजादी मिलेगी। सदस्य केवल आवधिक जैसे मासिक/तिमाही/छमाही निकासी का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एकमुश्त निकासी के साथ नियमित किस्तों का संयोजन बनाने की भी सुविधा मिलेगी। केवल ब्याज आधारित निकासी का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मूलधन सुरक्षित बना रहेगा।यह सुविधा अनिवार्य नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। सदस्य खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें अपनी बचत ईपीएफ व्यवस्था में रखनी है या पूरी रकम निकालनी है। यदि निकासी अवधि के दौरान किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो लागू नियमों और विनियमों के तहत नॉमिनी या आश्रित शेष बची राशि एकमुश्त निकाल सकेंगे या नियमित किस्तों का भुगतान जारी रख सकेंगे।सरकारी घोषणा के अनुसार, 55 वर्ष से अधिक आयु के और 5 लाख रुपये से अधिक की पीएफ बचत वाले लगभग 6.32 लाख ईपीएफ सदस्यों के शुरुआती लाभार्थियों में शामिल होने की उम्मीद है। यह प्रस्ताव अभी परिचालन में नहीं आया है। सदस्यों के इसके इस्तेमाल से पहले ईपीएफ योजना में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी और अधिसूचित किया जाना जरूरी है। निकासी की राशि, लागू समयसीमा, नियम-कायदे और विस्तृत परिचालन नियमों की प्रतीक्षा है।रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पीएफ मिलने पर बुजुर्गों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस रकम को सुरक्षित और बेहतर रिटर्न वाली जगह निवेश करने की होती है। एसडब्ल्यूपी इस दबाव को कम करेगा। यह सुविधा ईपीएफओ पेंशन के अतिरिक्त एक नियमित और भरोसेमंद नकदी प्रवाह का जरिया बनेगी।