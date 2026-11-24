दिवाली के बाद इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। कई कंपनियों ने स्मार्टफोन, टेलीविजन और घरेलू उपकरणों के दाम बढ़ा दिए हैं। सैमसंग और शाओमी ने अपने कई स्मार्टफोन मॉडल की कीमतों में 18.75 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 15-16 नवंबर से लागू हो गई हैं।

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सैमसंग गैलेक्सी ए 07 5जी (4जीबी+128जीबी) की कीमत 20,999 रुपये से बढ़कर 22,999 रुपये हो गई है। इसी तरह शाओमी रेडमी ए7 प्रो 5जी (4जीबी+128जीबी) की कीमत 15,999 रुपये से बढ़ाकर 18,999 रुपये कर दी गई है। इसके दाम में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सैमसंग गैलेक्सी ए57 और शाओमी रेडमी नोट 17 प्रो 5जी के चुनिंदा वेरिएंट भी 4,000 रुपये तक महंगे हुए हैं।उद्योग जगत के अधिकारियों का अनुमान है कि 2026 में स्मार्टफोन की कुल कीमतों में बढ़ोतरी 40% से अधिक, टीवी में 20% और घरेलू उपकरणों में 15 से 20% तक पहुंच सकती है। कंपनियों को अब लागत नियंत्रण पर ध्यान देना होगा।शाओमी ने टेलीविजन की कीमतों में 7%तक इजाफा किया है। वहीं, हायर और गोदरेज ने भी अपने उत्पादों के दाम 7% तक बढ़ाए हैं। एलजी, सैमसंग और डाइकिन जैसी कंपनियां दिवाली से पहले ही कुछ श्रेणियों में पांच से 10%तक कीमतें बढ़ा चुकी थीं। सैमसंग ने अपने 43 से 75 इंच के टीवी की कीमतों में 1,000 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी।स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए मेमोरी चिप की बढ़ती कीमत बड़ी चुनौती बन गई है। इससे लागत बढ़ रही है। वहीं, घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों को तांबा और एल्युमिनियम जैसे कच्चे माल की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।