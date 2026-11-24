घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार गैर-बासमती चावल के निर्यात पर अंकुश लगाने पर विचार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय चावल भाव और भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को देखते हुए सरकार गैर-बासमती सफेद चावल पर 30% निर्यात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यदि शुल्क 20% भी लगाया जाता है, तो भी भारत निर्यात जारी रख सकेगा क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम के भाव ऊंचे हैं और केवल पाकिस्तानी चावल का भाव ही कम रहेगा।

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