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शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद एंथ्रोपिक का बाजार पूंजीकरण करीब 1.44 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि, एंथ्रोपिक के शेयर में तेजी के बीच नैस्डैक सूचकांक 152.41 अंक यानी 0.62 फीसदी गिरकर 24,277.48 पर कारोबार कर रहा था।एंथ्रोपिक का नैस्डैक पर डेब्यू 81.34 अरब डॉलर के रिकॉर्ड आईपीओ के बाद हुआ है। कंपनी ने इस पेशकश के तहत 83 डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर 98 करोड़ शेयर जारी किए। कंपनी को नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट में 'ANT' टिकर के नाम से सूचीबद्ध किया गया है।कंपनी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडेई और सह-संस्थापक एवं अध्यक्ष डेनिएला अमोडेई ने शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत के मौके पर ओपनिंग बेल बजाई।इस मौके पर डारियो अमोडेई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इंसानों के साथ मिलकर काम करने वाली पर्याप्त रूप से शक्तिशाली एआई तकनीक विज्ञान और चिकित्सा में होने वाली एक सदी की प्रगति को एक दशक में समेट सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी के लिए एआई की सुरक्षा सबसे अहम रहेगी।अमोडेई के मुताबिक, उन्नत एआई सिस्टम के विकास और इस्तेमाल में मानवीय निगरानी और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी एआई सिस्टम की ट्रेनिंग और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ाएगी, जब यह भरोसा हो जाएगा कि वे सुरक्षित हैं और मानवीय नियंत्रण में बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी कारोबारी या राजनीतिक दबाव में अपनी सुरक्षा संबंधी नीति से समझौता नहीं करेगी।आईपीओ से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, एंथ्रोपिक ने 33.24 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जबकि कंपनी को करीब 104.04 अरब डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी की कुल संपत्ति 154.32 अरब डॉलर और कुल देनदारियां 146.68 अरब डॉलर बताई गई हैं। डारियो अमोडेई के नेतृत्व वाली कंपनी में 30 सितंबर 2026 तक करीब 5,300 कर्मचारी थे। आईपीओ के विवरण के अनुसार, कंपनी के कुल बकाया शेयरों की संख्या लगभग 7.43 अरब थी।एंथ्रोपिक की रिकॉर्ड लिस्टिंग ऐसे समय हुई है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। हालांकि, कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन, एआई में निवेश की लंबे समय तक टिकाऊ रहने की क्षमता और बाजार में संभावित बुलबुले को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं। एंथ्रोपिक की लिस्टिंग ने एआई उद्योग में निवेश और कंपनियों के मूल्यांकन को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।