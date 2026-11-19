आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति की अगुवा कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद अब उनकी निजी संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी में कथित प्रेम संबंधों (अफेयर्स) के खुलासे और पद छोड़ने से ठीक आठ महीने पहले जेनसन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी हुआंग ने एनवीडिया के 10.5 अरब डॉलर (लगभग 5.9 करोड़ शेयर) से अधिक मूल्य के शेयर एक फैमिली ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिए थे। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) के दस्तावेजों के हवाले से सामने आए इस कदम को वित्तीय विशेषज्ञ वेल्थ ट्रांसफर की सबसे चौंकाने वाली रणनीतियों में से एक बता रहे हैं।

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