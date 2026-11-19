अंतरिक्ष से इंटरनेट और संचार सेवाएं देने की दौड़ अब तेज हो गई है। एलन मस्क की स्टारलिंक को चुनौती देने के लिए भारत के दो बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल मैदान में उतर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पृथ्वी की निचली कक्षा में 1,600 सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार करने की योजना बना रही है। वहीं, भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल यूटेलसैट के वनवेब नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। इन योजनाओं का मकसद विदेशी नेटवर्क पर निर्भरता कम करना और भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।

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मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 2035 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में 1,600 सैटेलाइट तैनात करने की तैयारी कर रही है। इस नेटवर्क से भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी और सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी विकल्प उपलब्ध कराने की योजना है। इस परियोजना के लिए हर साल करीब 200 सैटेलाइट बनाने होंगे। जबकि फिलहाल भारत में सालाना 15 से भी कम सैटेलाइट बनते हैं। इस बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए रिलायंस भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ उत्पादन साझेदारी तलाश रही है। कंपनी का लक्ष्य देश में ही सैटेलाइट बनाने की क्षमता बढ़ाना है।रिलायंस घरेलू उत्पादन के साथ विदेश से भी कम से कम 400 सैटेलाइट आयात करने की तैयारी में है। इसके लिए दो अमेरिकी कंपनियों से बातचीत चल रही है। यूरोप की कंपनियों से भी आपूर्ति के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जबकि चीन को इस योजना से बाहर रखा गया है। कंपनी सितंबर 2027 में नेटवर्क का पहला परीक्षण करने की तैयारी में है। इसके बाद 2028 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर सैटेलाइट तैनात करने की योजना है। पूरी परियोजना को 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।दूसरी ओर, भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल यूटेलसैट कम्युनिकेशंस के वनवेब नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। इसका उद्देश्य ऐसा वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करना है, जो अमेरिका और चीन पर निर्भर न हो। मित्तल का मानना है कि किसी भी देश को अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एयरटेल ने 2015 में वनवेब में शुरुआती निवेश किया था। इसके बाद 2020 में कंपनी ने इसमें 50 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी किया। इस तरह अंबानी और मित्तल की योजनाएं भारत को सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही हैं।