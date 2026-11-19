कोल इंडिया की प्रमुख सब्सिडियरी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को लेकर संस्थागत निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आम निवेशकों की सदस्यता के लिए बृहस्पतिवार को खुलने से ठीक पहले, बुधवार को कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹2,295 करोड़ जुटा लिए हैं। स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी सर्कुलर के अनुसार, कंपनी ने 53 एंकर फंड्स को ₹136 प्रति शेयर के भाव पर कुल 16,87,68,255 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

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