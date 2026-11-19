महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ: कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए ₹2,295 करोड़, एलआईसी और निप्पॉन का दांव कितना?
- कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स ने आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से ₹2,295 करोड़ जुटाए।
- जानिए प्राइस बैंड, एलआईसी का निवेश और लिस्टिंग की पूरी तारीख; पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
विस्तार
कोल इंडिया की प्रमुख सब्सिडियरी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को लेकर संस्थागत निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आम निवेशकों की सदस्यता के लिए बृहस्पतिवार को खुलने से ठीक पहले, बुधवार को कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹2,295 करोड़ जुटा लिए हैं। स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी सर्कुलर के अनुसार, कंपनी ने 53 एंकर फंड्स को ₹136 प्रति शेयर के भाव पर कुल 16,87,68,255 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।
किन बड़े घरेलू और विदेशी निवेशकों ने लगाया दांव?
एंकर निवेश के इस दौर में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स सबसे आगे रहे हैं:
- एलआईसी और निप्पॉन का बड़ा हिस्सा: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को ₹568 करोड़ मूल्य के शेयर आवंटित किए गए हैं। वहीं, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी को अपनी दो योजनाओं के जरिए करीब ₹500 करोड़ के शेयर मिले हैं।
- घरेलू म्यूचुअल फंड्स का दबदबा: घरेलू म्यूचुअल फंड्स को कुल 8.95 करोड़ शेयर मिले हैं, जो कुल एंकर आवंटन का 53 फीसदी बैठता है। यह आवंटन 11 म्यूचुअल फंड्स की 29 योजनाओं के जरिए किया गया है।
- अन्य प्रमुख संस्थागत निवेशक: बोली लगाने वालों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), इनवेस्को म्यूचुअल फंड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC), बजाज लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस शामिल रहे।
क्या है आईपीओ का साइज और प्राइस बैंड?
महानदी कोलफील्ड्स के इस सार्वजनिक निर्गम से जुड़े प्रमुख वित्तीय और मूल्यांकन विवरण इस प्रकार हैं:
- प्राइस बैंड और वैल्यूएशन: कंपनी ने अपने सार्वजनिक निर्गम के लिए ₹129 से ₹136 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिसके आधार पर कंपनी का मूल्यांकन ₹90,000 करोड़ से कुछ अधिक आंका गया है।
- निर्गम का आकार: यह आईपीओ कुल ₹8,981 करोड़ का है और यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) पर आधारित है।
- हिस्सेदारी बिक्री: प्रवर्तक कोल इंडिया 10 फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश करने के लिए 66.18 करोड़ तक इक्विटी शेयरों की बिक्री कर रही है।
- फंड का आवंटन: चूंकि यह पूरा निर्गम ऑफर फॉर सेल है, इसलिए एमसीएल को आईपीओ से कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी; पूरी शुद्ध आय बेचने वाले शेयरधारक यानी कोल इंडिया के खाते में जाएगी।
देश के कोयला उत्पादन में एमसीएल की क्या भूमिका है?
यह प्रस्तावित लिस्टिंग पूंजी बाजार के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों की वास्तविक कीमत अनलॉक करने की कोल इंडिया की व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- साल की तीसरी लिस्टिंग: एमसीएल इस साल सार्वजनिक बाजार में कदम रखने वाली कोल इंडिया की तीसरी अनुषंगी बन जाएगी। इससे पहले जनवरी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लिस्टिंग हो चुकी है, जबकि मार्च में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का आईपीओ आया था।
- उत्पादन में दबदबा: वर्ष 1992 में स्थापित एमसीएल ने वित्त वर्ष 2026 में 218.31 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था। क्रिसिल (Crisil) रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत के कुल गैर-कोकिंग कोयला उत्पादन का लगभग 22.4 प्रतिशत है।
- कोल इंडिया का सबसे बड़ा सहारा: एमसीएल कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक इकाई है, जिसका वित्त वर्ष 2026 में कोल इंडिया के कुल उत्पादन में 28 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा। वहीं, कोल इंडिया अकेले देश के घरेलू कोयला उत्पादन का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा संभालती है।
निवेशकों के लिए आगे की समयसीमा क्या?
कंपनी का आईपीओ 23 नवंबर को बंद होगा। इसके शेयर 27 नवंबर को बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) पर सूचीबद्ध होने की संभावना है। निर्गम के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, बीओबी कैपिटल मार्केट्स, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज शामिल हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) इस इश्यू की रजिस्ट्रार है।