आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने की तैयारी कर रही एंथ्रोपिक ने अपने आईपीओ का भाव 7,762 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने यह कीमत 83 डॉलर के बराबर रखी है, जो पहले तय अनुमान से भी ज्यादा है। इस आईपीओ के जरिए करीब 68.5 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य है। इससे कंपनी का मूल्यांकन 1.4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच सकता है। चैटबॉट क्लॉड बनाने वाली एंथ्रोपिक की शेयर बाजार में एंट्री पर दुनियाभर के निवेशकों की नजर है।

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अमेजन और गूगल की एंथ्रोपिक में 100 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी है।

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और एएमडी समेत तकनीकी कंपनियों ने आईपीओ में कुल 26 अरब डॉलर निवेश करने पर सहमति जताई है।

एंथ्रोपिक अपने एआई सिस्टम चलाने के लिए एनवीडिया, गूगल, अमेजन और एएमडी के महंगे कंप्यूटिंग सिस्टम पर निर्भर है।

कंपनी की स्थापना 2021 में ओपनएआई छोड़ने वाले शोधकर्ताओं के एक समूह ने की थी। इसके सीईओ डारियो अमोडेई हैं।

एंथ्रोपिक ने आईपीओ के लिए 82.5 करोड़ शेयर पेश किए हैं। अगर कंपनी सभी शेयर 7,762 रुपये यानी 83 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर बेचती है, तो करीब 68.5 अरब डॉलर जुटा सकती है। इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर में आईपीओ से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। पिछले सप्ताह शेयर की कीमत 70 से 78 डॉलर के बीच रखने का अनुमान दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 83 डॉलर कर दिया गया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में एएनटी नाम से कारोबार शुरू करने वाले हैं। हालांकि, कंपनी का अंतिम बाजार मूल्य कुल जारी शेयरों की संख्या पर निर्भर करेगा।एंथ्रोपिक की लिस्टिंग ऐसे समय हो रही है, जब बड़ी तकनीकी कंपनियां शेयर बाजार में उतर रही हैं। जून में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आईपीओ के जरिए शुरुआत में 75 अरब डॉलर जुटाए थे। बाद में अतिरिक्त शेयरों की बिक्री के बाद यह रकम 85.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसे अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बताया गया है। एंथ्रोपिक की लिस्टिंग को एआई उद्योग की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र को कई झटके लगे हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को हटाए जाने और अमेरिका में चुनाव के दौरान एआई को लेकर विरोध जैसी घटनाओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। बढ़ती ब्याज दरों से डेटा सेंटर कंपनियों के लिए कर्ज लेना भी महंगा हो सकता है।



कमाई में 1200 प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद कितना घाटा हुआ?

एंथ्रोपिक ने सितंबर 2026 तक के नौ महीनों में 33.24 अरब डॉलर का राजस्व कमाया। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 1,200 प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर के अंत तक कंपनी की सालाना आय की मौजूदा रफ्तार करीब 81 अरब डॉलर पहुंच गई थी। यह सितंबर के मुकाबले 10 अरब डॉलर ज्यादा थी। हालांकि, इसी नौ महीने की अवधि में कंपनी को 104 अरब डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ। इसका बड़ा हिस्सा कन्वर्टिबल नोट्स और अन्य वित्तीय देनदारियों के मूल्य में बदलाव के कारण बताया गया। 2025 की समान अवधि में कंपनी को 25.1 अरब डॉलर का घाटा हुआ था।

एंथ्रोपिक एआई सुरक्षा, सरकारी नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी सरकार के साथ दो बड़े विवादों का सामना कर चुकी है। कंपनी के आईपीओ दस्तावेज में निवेशकों के लिए 90 से अधिक पन्नों में संभावित जोखिमों की जानकारी दी गई है। सीईओ डारियो अमोडेई का कहना है कि एआई मानवता की पुरानी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके खतरों पर भी सावधानी से काम करना होगा। कंपनी के संस्थापकों ने भी कहा है कि उनका लक्ष्य तकनीकी बदलाव के दौर में मानवता को सुरक्षित रास्ता दिखाना है। दूसरी ओर, ओपनएआई ने भी आईपीओ के लिए गोपनीय दस्तावेज जमा किए हैं और 2027 में शेयर बाजार में उतरने की संभावना जताई है।