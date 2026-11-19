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कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में किस्त चुकाने में देरी के मामले बढ़कर 1.8% हो गए। वहीं, पर्सनल लोन में ये आंकड़ा मामूली बढ़त के साथ 2.4 प्रतिशत पर पहुंच गया।

विशेष बात यह है कि जिन कर्ज श्रेणियों में भुगतान को लेकर दबाव बढ़ रहा है, उनमें से कुछ में कर्ज वितरण की रफ्तार भी काफी तेज है।

सीआरआईएफ के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर के अंत तक देश में खुदरा कर्ज का कुल पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 18.8% बढ़कर 185.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई। एजेंसीआंकड़ों के मुताबिक, गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाली कर्ज श्रेणी बनकर उभरा है। सितंबर तक एक साल में इसका पोर्टफोलियो 60.6% बढ़ा। वहीं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन में 45.2 प्रतिशत और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में 44.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके मुकाबले पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो 13.8 प्रतिशत बढ़ा।इसके उलट, गोल्ड लोन में 31 से 90 दिन तक किस्त बकाया रहने के मामले बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गए, जो जून में 0.9% थे। वहीं, 31 से 180 दिन की अवधि वाले बकाया कर्ज की हिस्सेदारी भी 1.3% से बढ़कर 1.6% हो गई।