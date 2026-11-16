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द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में लौटी रौनक; सेंसेक्स 512 अंक चढ़ा, निफ्टी 25250 पार

Mon, 16 Nov 2026 03:51 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 16 Nov 2026 03:51 PM IST
सार

  • भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेजी लौटी। सेंसेक्स 512 अंक और निफ्टी 146 अंक बढ़कर बंद हुआ।
  • एफपीआई खरीद और तेल कीमतों में गिरावट की उम्मीद ने बाजार को सहारा दिया।

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सेंसेक्स क्लोजिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने सोमवार को तेजी के साथ कारोबार किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की बढ़ी हुई खरीद ने बाजार को सहारा दिया। इसके साथ ही तेल कीमतों में गिरावट की उम्मीदों से भी बाजार को मजबूती मिली। यह तेजी शुक्रवार को अपनी जीत की लय तोड़ने के बाद आई है।

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सेंसेक्स 512.34 अंक यानी 0.62 फीसदी की वृद्धि के साथ 82,104.79 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 146.80 अंक यानी 0.58 फीसदी बढ़कर 25,291.10 पर पहुंच गया। आईटीसी और टाटा कंस जैसे शेयरों में 3 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

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किन सेक्टरों में दिखी तेजी और गिरावट?

बाजार में क्षेत्रीय रुझान मिले-जुले रहे। पीएसयू बैंक, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और सीमेंट शेयरों ने तेजी में सबसे आगे रहे। इन सेक्टरों में निवेशकों ने अच्छी खरीदारी की। दूसरी ओर, धातु और रियल्टी शेयरों को सबसे अधिक बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा। तेल और गैस शेयरों में भी गिरावट के साथ कारोबार हुआ।

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क्या बाजार में दिखी चौतरफा मजबूती?

आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और निजी बैंकिंग शेयर मजबूत बने रहे। यह दर्शाता है कि बाजार में चुनिंदा खरीदारी हुई। बाजार में व्यापक मजबूती के बजाय कुछ खास सेक्टरों में ही निवेश देखा गया। निवेशकों ने सोच-समझकर कुछ क्षेत्रों में ही पैसा लगाया।

वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

वैश्विक बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। लंदन समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक स्टॉक्स यूरोप 600 लगभग अपरिवर्तित रहा। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 0.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स भी 0.8 फीसदी गिरे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स लगभग अपरिवर्तित रहे। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 2.2 फीसदी की गिरावट आई। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स भी 2.7 फीसदी नीचे बंद हुआ।

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