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द बोनस मार्केट अपडेट: हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार में बिकवाली हावी, जानें सेंसेक्स-निफ्टी कितना फिसले

Fri, 11 Sep 2026 09:47 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 11 Sep 2026 09:47 AM IST
सार

भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 600 से अधिक अंक टूटा, निफ्टी 23,250 के स्तर पर। जानिए तकनीकी विश्लेषकों की राय और आगे के महत्वपूर्ण स्तर।

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सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सुबह 09:38 बजे सेंसेक्स 600 से अधिक अंक लुढ़क गया। वहीं, निफ्टी भी 23,250 के महत्वपूर्ण स्तर का परीक्षण करता दिखा। इस गिरावट से सभी क्षेत्रों के शेयरों में नुकसान देखने को मिला।

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सेंसेक्स 636.46 अंक यानी 0.84 फीसदी की गिरावट के साथ 74,266.13 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी में भी 221.15 अंक यानी 0.94 फीसदी की कमी आई, जिससे यह 23,256.65 पर आ गया। बाजार की इस भारी गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर ने बाजार के तकनीकी पहलुओं पर अपनी राय दी है। उन्होंने निफ्टी के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्तरों का उल्लेख किया है।
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निफ्टी के लिए कौन से हैं महत्वपूर्ण समर्थन स्तर?
पोनमुडी आर के अनुसार, निफ्टी के लिए 23,200 का स्तर एक प्रमुख समर्थन स्तर बना हुआ है। यदि सूचकांक इस स्तर से निर्णायक रूप से नीचे गिरता है, तो इसमें और गिरावट आ सकती है। ऐसी स्थिति में निफ्टी 23,000 और उससे भी निचले स्तरों की ओर बढ़ सकता है। निवेशकों को इस स्तर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
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बाजार में तेजी आने पर क्या होगी चुनौती?
ऊपरी स्तर पर, निफ्टी के लिए 23,550-23,600 का क्षेत्र तत्काल प्रतिरोध क्षेत्र है। इसका मतलब है कि इस स्तर पर बाजार को ऊपर जाने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यदि निफ्टी इस क्षेत्र को पार कर लेता है, तो अगला प्रतिरोध स्तर 23,800 पर होगा। इन स्तरों पर बाजार की चाल पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।

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