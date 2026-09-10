सर्राफा बाजार: खुदरा खरीद से सोने ने तीन दिन की गिरावट तोड़ी, चांदी भी चमकी; कच्चे तेल में उछाल

देश की राजधानी में सोने के दाम तीन दिन की गिरावट का सिलसिला समाप्त कर उछले। गुरुवार को खुदरा खरीदारों और स्टॉक रखने वालों की नई खरीद से सोना 600 रुपये बढ़कर 1,58,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 99.9 फीसदी शुद्धता वाला पीला धातु पिछले सत्र में 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

चांदी ने भी लगातार तीसरे सत्र में अपनी तेजी जारी रखी। यह 1,200 रुपये बढ़कर 2,44,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। बुधवार को यह 2,43,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। यह जानकारी ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन ने दी है। बाजार के प्रतिभागी अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े शुक्रवार को जारी होने वाले हैं। इनसे फेडरल रिजर्व के सितंबर नीतिगत निर्णय पर संकेत मिलेंगे।

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सोने-चांदी में तेजी क्यों आई?

ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने बताया कि सोने और चांदी में तेजी आ रही है। बाजार के प्रतिभागी अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े फेडरल रिजर्व के सितंबर नीतिगत निर्णय के लिए महत्वपूर्ण संकेत देंगे। खुदरा खरीदारों और स्टॉक रखने वालों की नई खरीद से भी कीमतों को समर्थन मिला।

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विदेशी बाजारों में क्या स्थिति रही?

हालांकि, विदेशी बाजार मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले सतर्क हो गए। हाजिर सोना 61.29 अमेरिकी डॉलर या 1.4 फीसदी गिरकर 4,340.71 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी भी 6 फीसदी गिरकर 64.54 अमेरिकी डॉलर पर आ गई। कोटक सिक्योरिटीज में कमोडिटी शोध के एवीपी कायनात चैनवाला ने कहा कि निवेशक मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले सतर्क थे। ये आंकड़े फेडरल रिजर्व के 15-16 सितंबर के निर्णय को प्रभावित करेंगे।

कच्चे तेल का बुलियन दरों पर क्या असर पड़ा?

कच्चा तेल भी गुरुवार के सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी। ब्रेंट क्रूड 102.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। यह मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। डब्ल्यूटीआई क्रूड लगभग 96.5 अमेरिकी डॉलर पर था। अमेरिका-ईरान संघर्ष में कोई कमी नहीं दिख रही थी। चैनवाला ने आगे कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाया। इससे वैश्विक स्तर पर बुलियन की दरों पर असर पड़ा।