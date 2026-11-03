फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Global Gold Demand Falls, High Prices Impact Jewelry Purchases

डब्ल्यूजीसी: ऊंची कीमतों के कारण सोने की वैश्विक मांग घटी, आभूषणों पर असर; जानिए रिपोर्ट में क्या?

Tue, 03 Nov 2026 06:41 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 03 Nov 2026 06:41 PM IST
सार

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की तीसरी तिमाही में सोने की वैश्विक मांग 1% घटी। ऊंची कीमतों के कारण आभूषणों की मांग में 17% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि गोल्ड ईटीएफ और केंद्रीय बैंकों की खरीद बढ़ी।

विज्ञापन
Global Gold Demand Falls, High Prices Impact Jewelry Purchases
विश्व स्वर्ण परिषद - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 की तीसरी तिमाही में सोने की वैश्विक मांग में एक फीसदी की कमी आई है। ऊंची कीमतों और बाजार में अनिश्चितता के कारण यह मांग 1,369 टन रह गई। हालांकि, मांग का कुल मूल्य 22 फीसदी बढ़कर 188 अरब डॉलर पहुंच गया। ऊंची कीमतों का सबसे अधिक असर आभूषणों की मांग पर पड़ा।

विज्ञापन


रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में सोने की औसत कीमत 4,262 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस रही। गोल्ड ईटीएफ और केंद्रीय बैंकों की खरीद में मजबूती देखने को मिली। व्यक्तिगत निवेशकों की ओर से सोने की छड़ और सिक्कों की खरीदारी में कमजोरी दर्ज की गई। इनकी वैश्विक मांग 19 फीसदी घटकर 268 टन रह गई। कीमतों को लेकर स्पष्ट दिशा न होने से निवेशकों ने खरीदारी से दूरी बनाए रखी। चीन और भारत में मौसमी सुधार तथा कीमतों में नरमी से तिमाही-दर-तिमाही आधार पर सोने की मांग में 12 फीसदी का सुधार हुआ।

विज्ञापन

आभूषणों की मांग क्यों घटी?

डब्ल्यूजीसी की 'तीसरी तिमाही 2026 स्वर्ण मांग रुझान' रिपोर्ट बताती है कि ऊंची कीमतों के कारण आभूषणों की वैश्विक मांग 17 फीसदी गिरकर 313 टन हो गई। यह किसी भी तीसरी तिमाही का अब तक का सबसे कमजोर आंकड़ा है। महामारी से प्रभावित 2020 की तीसरी तिमाही में भी 331 टन की मांग दर्ज हुई थी। ग्राहकों के बीच हल्के और कम कैरेट वाले आभूषण खरीदने का रुझान जारी रहा। डब्ल्यूजीसी के क्षेत्रीय सीईओ (भारत) सचिन जैन के अनुसार, चीन में आभूषणों की मांग करीब 22 फीसदी घटी। भारत में भी यह लगभग 19.5 फीसदी कम हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

गोल्ड ईटीएफ में निवेश का क्या रहा हाल?

तीसरी तिमाही में भौतिक सोने से समर्थित गोल्ड ईटीएफ में फिर से निवेश आया। इनमें 211 टन सोना जुड़ा, जो दूसरी तिमाही में हुई निकासी के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है। यूरोप में सूचीबद्ध फंडों ने इस निवेश की अगुवाई करते हुए 92 टन सोना जोड़ा। यह 2022 की पहली तिमाही के बाद सबसे बड़ी तिमाही वृद्धि है। सचिन जैन ने बताया कि आमतौर पर कीमतों में गिरावट पर ईटीएफ से निकासी होती है। लेकिन इस तिमाही में इसके उलट काफी निवेश आया।

केंद्रीय बैंकों ने कितना सोना खरीदा और क्यों?

जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान केंद्रीय बैंकों और अन्य आधिकारिक संस्थानों ने अपने भंडार में शुद्ध रूप से 321 टन सोना जोड़ा। यह सालाना आधार पर 42 फीसदी अधिक है। यह 2024 की चौथी तिमाही के बाद सबसे बड़ा तिमाही आंकड़ा है। पोर्टफोलियो में विविधता लाना इस खरीदारी का प्रमुख कारण रहा। जोखिम प्रबंधन भी एक अहम वजह थी। चीन, पोलैंड और चेक गणराज्य ने इस रुझान को मजबूती दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed