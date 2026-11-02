द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में मजबूत उछाल: सेंसेक्स 1233 अंक चढ़ा, निफ्टी 23400 के पार

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,233 अंक उछलकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 23,400 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। भारतीय शेयर सूचकांकों ने 1.3 फीसदी से अधिक की बढ़त हासिल की। यह तेजी निवेशकों के लिए उत्साहजनक रही। टाटा स्टील और कोल इंडिया के शेयर 5 फीसदी तक उछले। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। तेल कीमतों में गिरावट ने बाजार को सहारा दिया। दिग्गज कंपनियों की मजबूत आय भी बढ़त का कारण बनी। निफ्टी 50 ने 23,200 के प्रमुख प्रतिरोध स्तर को सफलतापूर्वक पार किया। इस स्तर को पार करना बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा हुआ दिखा।

कैसी रही बाजार की चाल?

सोमवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,233 अंक चढ़कर 75,692.78 के उच्च स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 387.70 अंक बढ़कर 23,440.80 पर पहुंच गया। यह तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शानदार तिमाही नतीजों और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण आई।

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विदेशी पूंजी के प्रवाह और सकारात्मक घरेलू वृहद संकेतकों ने भी बाजार में आशावाद बढ़ाया। सेंसेक्स लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। तीस सेंसेक्स कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 11.64 फीसदी उछले। कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 29,550 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया। यह पिछले साल की समान अवधि से 33.8 फीसदी अधिक है। कंपनी के तेल-से-रसायन कारोबार में वैश्विक ईंधन मार्जिन में वृद्धि हुई। इसके दूरसंचार कारोबार में भी वृद्धि दर्ज की गई। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय स्टेट बैंक, एनटीपीसी और मारुति सुजुकी भी लाभ में रहे। हालांकि, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा नुकसान में रहे।

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बाजार में तेजी के मुख्य कारण क्या रहे?

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 4.46 फीसदी गिरकर 108.7 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को 3,598.54 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। विनोद नायर, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख, ने बताया कि बेहतर तिमाही नतीजों और घरेलू संकेतों में सुधार से भारतीय इक्विटी बाजार को सप्ताह की मजबूत शुरुआत मिली। उन्होंने कहा कि घरेलू वृहद संकेतकों ने भी बाजार की धारणा को बढ़ावा दिया।

घरेलू अर्थव्यवस्था के संकेत कैसे रहे?

अक्तूबर में यात्री वाहन बिक्री में वृद्धि से स्वस्थ त्योहारी मांग दिखी। सकल जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि हुई। यह घरेलू खपत और आर्थिक गतिविधि के लचीलेपन को दर्शाता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह दूसरा सबसे उच्च स्तर है। मजबूत त्योहारी मांग से अक्तूबर में घरेलू यात्री वाहन की बिक्री 5 लाख के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गई। मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों ने अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की।

वैश्विक बाजारों का रुख कैसा रहा?

वैश्विक संकेत भी बाजार के लिए सहायक रहे। कच्चे तेल की नरम कीमतें और अमेरिका-ईरान के नए राजनयिक प्रयासों ने ऊर्जा लागत की चिंताओं को कम किया। वैश्विक एआई रोटेशन के कारण विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने भी घरेलू इक्विटी को समर्थन दिया। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, शंघाई का SSE कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। जापान का निक्केई 225 हालांकि गिरावट में रहा। यूरोपीय बाजार सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे, जबकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे।