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द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार ने ली राहत की सांस; सेंसेक्स 1,109 अंक उछला, निफ्टी 22,700 के पार पहुंचकर बंद

Tue, 13 Oct 2026 03:44 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 13 Oct 2026 03:44 PM IST
सार

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों और आईटी सेक्टर में उछाल से सेंसेक्स 1,109 अंक और निफ्टी 358 अंक से अधिक बढ़कर बंद हुए। एचयूएल और बजाज ऑटो में 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। आइए बाजार की चाल के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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सेंसेक्स क्लोजिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में एक फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई। सेंसेक्स 1,109.10 अंक उछलकर 73,033.78 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 358.61 अंक बढ़कर 22,721.95 के स्तर पर समाप्त हुआ।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एलटीसीजी कर और प्रतिभूति लेनदेन कर पर की गई टिप्पणियों ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया। इसके साथ ही, आईटी सेक्टर में मजबूत उछाल ने भी बाजार को गति दी। एचयूएल और बजाज ऑटो के शेयरों में तीन फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इन प्रमुख कारकों ने बाजार की धारणा को सकारात्मक दिशा दी।
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किन सेक्टरों में दिखी जोरदार तेजी?

भारतीय सेक्टरों में से निफ्टी आईटी में सबसे अधिक लगभग पांच फीसदी की वृद्धि हुई। रियल्टी और आईटी-सक्षम सेवाएं भी मजबूत लाभ के साथ बंद हुईं। वित्तीय सेवाएं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और सीमेंट सेक्टर में भी खरीदारी का रुझान देखा गया।
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किन सेक्टरों पर रहा दबाव?

फार्मा, हेल्थकेयर और मिडस्मॉल हेल्थकेयर सूचकांक दबाव में रहे। केमिकल्स सेक्टर में भी मामूली कमजोरी दर्ज की गई। इन सेक्टरों में निवेशकों की रुचि कम दिखी।


बाजार में समग्र माहौल कैसा रहा?

कुल मिलाकर, बाजार में व्यापक स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई। यह बेहतर होती निवेशक धारणा को दर्शाता है। टेक्नोलॉजी शेयरों ने इस रैली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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