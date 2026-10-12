द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बाद गिरावट, सेंसेक्स 548 अंक टूटा, निफ्टी 22,400 के नीचे

वैश्विक चिंताओं, विदेशी निवेश निकासी और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भारतीय शेयर बाजार सोमवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 547.65 अंक या 0.76 फीसदी गिरकर 71,924.68 पर आ गया। वहीं, निफ्टी 50 भी 157.10 अंक या 0.70 फीसदी फिसलकर 22,363.35 पर बंद हुआ। निवेशकों की कमजोर धारणा और मुद्रास्फीति की चिंताएं बाजार पर हावी रहीं।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली ने घरेलू इक्विटी पर दबाव बढ़ाया। पीएल कैपिटल के मुख्य कारोबार अधिकारी विक्रम कसाट ने बताया कि भारतीय इक्विटी में तेज बिकवाली हुई। 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड की बढ़ती आय और कमजोर वैश्विक संकेतों ने जोखिम लेने की क्षमता को कम किया। मुनाफावसूली से बाजार में अस्थिरता बढ़ गई।

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बाजार में गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार में गिरावट के कई प्रमुख कारण थे। इनमें विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पूंजी की निकासी शामिल है। इसके साथ ही, सरकारी बॉन्ड की आय में वृद्धि भी एक बड़ा कारण बनी। मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भी निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दीं। वैश्विक स्तर पर कमजोर आर्थिक संकेत और मुद्रास्फीति की आशंकाएं भी बाजार की धारणा पर नकारात्मक असर डाल रही थीं। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 1.15 फीसदी बढ़कर 106 डॉलर प्रति बैरल हो गईं।

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किन क्षेत्रों और शेयरों में तेजी-गिरावट दिखी?

एनएसई पर क्षेत्रीय सूचकांकों में मिला-जुला कारोबार रहा। निफ्टी मीडिया सूचकांक 4 फीसदी से अधिक की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत रहा। निफ्टी रियल्टी 0.63 फीसदी, निफ्टी ऑटो 0.60 फीसदी और निफ्टी फार्मा 0.25 फीसदी बढ़ा। वहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.31 फीसदी, निफ्टी आईटी 1.14 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.55 फीसदी और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.52 फीसदी गिरा। निफ्टी 50 के शीर्ष लाभ पाने वालों में डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, बजाज ऑटो, बीएसई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), सिप्ला और टीएमपीवी शामिल थे। अपोलो हॉस्पिटल्स, आईटीसी, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो (L&T), मैक्स हेल्थकेयर और हिंडाल्को शीर्ष नुकसान पाने वाले रहे।

निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए?

विक्रम कसाट ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि रुपये की मजबूती और कच्चे तेल की नरम कीमतें कुछ राहत दे सकती हैं। हालांकि, ऊंची बॉन्ड आय और मुद्रास्फीति की चिंताएं अब भी जोखिम बनी हुई हैं। निवेशकों को मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाली कंपनियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जब तक आय की स्पष्टता और बाजार की चौड़ाई में सुधार न हो, तब तक नए निवेश को चरणबद्ध तरीके से करें। 24-कैरेट सोने का भाव 1.12 फीसदी गिरकर 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 0.83 फीसदी गिरकर 2,23,870 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।