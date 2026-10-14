द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में फिर बिकवाली हावी; सेंसेक्स 251 अंक, निफ्टी 99 अंक लुढ़का

भारतीय शेयर बाजार में 14 अक्तूबर 2026 को प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। बाजार के बंद होने के समय दोनों सूचकांकों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई।

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सेंसेक्स ने दिनभर कैसा प्रदर्शन किया?

बीएसई सेंसेक्स का कारोबारी दिन 72,781.89 के स्तर पर समाप्त हुआ। यह सूचकांक 251.89 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। प्रतिशत के संदर्भ में, इसमें 0.34 फीसदी की कमी दर्ज की गई। सेंसेक्स का पिछला बंद भाव 73,033.78 था। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की बढ़त के साथ 95.15 (अस्थायी) के स्तर पर बंद हुआ।बाजार खुलने पर सेंसेक्स 73,049.76 पर था। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 73,195.26 का उच्चतम स्तर छुआ। वहीं, इसका निम्नतम स्तर 72,578.75 दर्ज किया गया।

सेंसेक्स ने 73,049.76 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। दिन के कारोबार में यह 73,195.26 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। वहीं, इसने 72,578.75 का निम्नतम स्तर भी देखा। अंततः यह अपने पिछले बंद भाव 73,033.78 से नीचे 72,781.89 पर बंद हुआ।

निफ्टी का क्या रहा हाल?

एनएसई निफ्टी 50 भी गिरावट के साथ 22,622.70 के स्तर पर बंद हुआ। इसमें 99.25 अंकों की कमी आई, जो 0.44 फीसदी रही। निफ्टी का ओपनिंग भाव 22,715.75 था और दिन का उच्चतम स्तर 22,757.95 दर्ज किया गया। वहीं, इसका निम्नतम स्तर 22,558.95 रहा।