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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Indian Stock Market Opens with Divergence: Sensex Rallies, Nifty Gains Marginally

द बोनस मार्केट अपडेट: भारतीय शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 550 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,950 के पार

Fri, 04 Sep 2026 10:31 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 04 Sep 2026 10:31 AM IST
सार

भारतीय शेयर बाजार में 4 सितंबर 2026 को सेंसेक्स 550 अंक से अधिक उछला, जबकि निफ्टी ने मामूली बढ़त दर्ज की। तकनीकी, वित्तीय सेवाएं और रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी दिखी, वहीं फार्मा और ऑटो जैसे क्षेत्र दबाव में रहे। वैश्विक बाजारों का हाल भी मिला-जुला रहा।

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Indian Stock Market Opens with Divergence: Sensex Rallies, Nifty Gains Marginally
सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय शेयर बाजार में जन्माष्टमी के दिन 4 सितंबर 2026 को एक बार फिर मजबूत शुरुआत देखने को मिली। प्रमुख सूचकांकों में आज बड़ा अंतर दर्ज किया गया। सेंसेक्स में 550 अंक से अधिक का उछाल आया, जबकि निफ्टी ने मामूली बढ़त के साथ 23,950 का स्तर पार किया।

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सुबह 10:21 बजे सेंसेक्स 76,689.90 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसमें 537.04 अंक या 0.70 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी 23,951.35 अंक पर 77.90 अंक या 0.33 फीसदी की मामूली वृद्धि के साथ कारोबार कर रहा था।
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इस दौरान बजाज फिनसर्व और टीसीएस के शेयरों में दो-दो फीसदी की तेजी आई। भारतीय शेयर बाजार ने सत्र की शुरुआत प्रमुख सूचकांकों के बीच मजबूत अंतर के साथ की। यह व्यापक बाजार में तेजी के बजाय चुनिंदा खरीदारी का संकेत देता है।

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किन क्षेत्रों में दिखी तेजी और कमजोरी?

क्षेत्रीय कारोबार आज मिला-जुला रहा। लाभ मुख्य रूप से तकनीकी, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में केंद्रित था। सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएं सबसे मजबूत क्षेत्रों के रूप में उभरे।


बैंकिंग क्षेत्र व्यापक रूप से स्थिर बना रहा। हालांकि, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, रसायन और एफएमसीजी क्षेत्र दबाव में बने रहे। ऑटो और मीडिया क्षेत्र में भी कमजोरी दर्ज की गई।

वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

टोक्यो समय अनुसार सुबह 11:58 बजे तक S&P 500 फ्यूचर्स लगभग अपरिवर्तित रहे। जापान का Topix 0.2 फीसदी गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी लगभग अपरिवर्तित रहा।

हांगकांग का हेंगेसेंग 2.2 फीसदी बढ़ा। शंघाई कंपोजिट में 0.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स भी लगभग अपरिवर्तित रहे।

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