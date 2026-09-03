सर्राफा बाजार में क्या चल रहा?: छह सत्रों के बाद सोने में तेजी, भाव ₹3,400 बढ़कर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम

देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में गुरुवार को जोरदार उछाल देखा गया। छह सत्रों की लगातार गिरावट के बाद सोने ने 3,400 रुपये की तेज वृद्धि दर्ज की। यह 10 ग्राम सोना 1,59,500 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुझान के कारण यह तेजी आई।

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कीमतों में उछाल के क्या कारण रहे?

99.9 फीसदी शुद्धता वाले पीले धातु का भाव बुधवार के 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से बढ़कर 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुझान के अनुरूप रही। चांदी ने भी इस उछाल में साथ दिया। सफेद धातु 5,000 रुपये बढ़कर 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई।पिछले सत्र में चांदी 2,35,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 55.76 अमेरिकी डॉलर या 1.27 फीसदी बढ़कर 4,443.93 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। यह एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद वापस आया। चांदी में भी करीब 1 फीसदी की वृद्धि हुई, जो 65.77 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। चांदी भी दो सप्ताह के निचले स्तर से ऊपर उठी।

लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने बताया कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में हाल की ऊंचाइयों से कमी आई। इसके साथ ही, नए भू-राजनीतिक तनावों से सुरक्षित निवेश की मांग को समर्थन मिला। इसी कारण सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि यह उछाल अमेरिकी मौद्रिक नीति की उम्मीदों में बदलाव के प्रति सोने की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उम्मीद से कमजोर निजी रोजगार डेटा ने फेड के आक्रामक रुख को चुनौती दी। इससे अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड नीचे आ गए।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति रही?

निवेश मंच मुद्रेक्स के प्रमुख क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने कहा कि एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद सोना करीब 4,440 अमेरिकी डॉलर पर वापस आ गया। चांदी भी दो सप्ताह के निचले स्तर से ऊपर उठी। कमजोर अमेरिकी डॉलर ने इस सुधार में मदद की। यह उछाल लगातार चार सत्रों की गिरावट के बाद आया है। व्यापारियों ने सितंबर में फेड की दर वृद्धि की संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया था। यह पुनर्मूल्यांकन प्रमुख अमेरिकी रोजगार डेटा जारी होने से पहले किया गया था।

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है?

गांधी ने कहा कि श्रम बाजार के आंकड़ों से पहले कीमती धातुओं के लिए निकट अवधि का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कमजोर आंकड़े अमेरिकी डॉलर की गिरावट को बढ़ा सकते हैं। इससे सोने को और अधिक समर्थन मिल सकता है। हालांकि, मजबूत डेटा या फेड के आक्रामक संकेत दर वृद्धि की उम्मीदों को फिर से बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कीमती धातुओं पर दबाव पड़ सकता है। बाजार इन आंकड़ों पर बारीकी से नजर रख रहा है।