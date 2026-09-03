फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Bazar ›   Sensex Jumps, Nifty Above 23,950; Rupee Hits Two-Month High

द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा; रुपया दो माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

Thu, 03 Sep 2026 09:45 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 03 Sep 2026 09:45 AM IST
सार

भारतीय शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा और निफ्टी 23,950 के पार पहुंचा। रुपया दो महीने के उच्चतम स्तर पर। जानें वैश्विक बाजारों का हाल और बाजार पर दबाव के कारण।

विज्ञापन
Sensex Jumps, Nifty Above 23,950; Rupee Hits Two-Month High
सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूत शुरुआत की। सेंसेक्स 200 से अधिक अंक उछला, जबकि निफ्टी 23,950 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा था। भारतीय रुपये ने भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो महीने का उच्चतम स्तर छू लिया।

विज्ञापन


सुबह 9:32 बजे सेंसेक्स 76,803.16 अंक पर 232.81 अंकों की वृद्धि (0.30 फीसदी) के साथ कारोबार करता दिखा। निफ्टी 23,988.70 अंक पर 74.25 अंकों की बढ़त (0.31 फीसदी) के साथ कारोबार कर रहा था। अदाणी पोर्ट्स और पावर ग्रिड के शेयरों में दो फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई। रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे की मजबूती आई, जिससे यह 94.30 पर पहुंच गया। हालांकि, बुधवार को निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ 23,914 पर बंद हुआ था।
विज्ञापन


वैश्विक बाजारों का क्या हाल है?
टोक्यो समय अनुसार दोपहर 12:03 बजे तक S&P 500 वायदा में मामूली बदलाव देखा गया। जापान का Topix सूचकांक 1 फीसदी चढ़ा, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत था। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 सूचकांक 0.5 फीसदी की वृद्धि के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी 0.3 फीसदी ऊपर रहा। शंघाई कंपोजिट में भी 0.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, जबकि यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में कोई खास बदलाव नहीं आया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बाजार पर दबाव क्यों बना हुआ है?
इंडिया वीआईएक्स में पांच फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बाजार में बढ़ती अस्थिरता का स्पष्ट संकेत है। विश्लेषकों का मानना है कि बाजार पर दबाव जारी रहने की संभावना है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इसका एक प्रमुख कारण हैं। बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर सूचकांक में बढ़ोतरी भी निवेशकों की धारणा को कमजोर कर रही है। इन सभी कारकों के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed