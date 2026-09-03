द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा; रुपया दो माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूत शुरुआत की। सेंसेक्स 200 से अधिक अंक उछला, जबकि निफ्टी 23,950 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा था। भारतीय रुपये ने भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो महीने का उच्चतम स्तर छू लिया।

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सुबह 9:32 बजे सेंसेक्स 76,803.16 अंक पर 232.81 अंकों की वृद्धि (0.30 फीसदी) के साथ कारोबार करता दिखा। निफ्टी 23,988.70 अंक पर 74.25 अंकों की बढ़त (0.31 फीसदी) के साथ कारोबार कर रहा था। अदाणी पोर्ट्स और पावर ग्रिड के शेयरों में दो फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई। रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे की मजबूती आई, जिससे यह 94.30 पर पहुंच गया। हालांकि, बुधवार को निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ 23,914 पर बंद हुआ था।टोक्यो समय अनुसार दोपहर 12:03 बजे तक S&P 500 वायदा में मामूली बदलाव देखा गया। जापान का Topix सूचकांक 1 फीसदी चढ़ा, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत था। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 सूचकांक 0.5 फीसदी की वृद्धि के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी 0.3 फीसदी ऊपर रहा। शंघाई कंपोजिट में भी 0.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, जबकि यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में कोई खास बदलाव नहीं आया।इंडिया वीआईएक्स में पांच फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बाजार में बढ़ती अस्थिरता का स्पष्ट संकेत है। विश्लेषकों का मानना है कि बाजार पर दबाव जारी रहने की संभावना है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इसका एक प्रमुख कारण हैं। बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर सूचकांक में बढ़ोतरी भी निवेशकों की धारणा को कमजोर कर रही है। इन सभी कारकों के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।