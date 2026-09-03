द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट; सेंसेक्स 417 अंक टूटा, निफ्टी 23,900 के नीचे

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 417 अंक नीचे आकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 23,900 अंक के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया।

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सुबह के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 0.45 फीसदी तक की बढ़त देखी गई थी। यह पिछली गिरावट के बाद एक मामूली सुधार था। हालांकि, कारोबार के अंत तक बाजार नकारात्मक दायरे में चला गया। बजाज ऑटो और टेक महिंद्रा के शेयरों में 2 फीसदी की बड़ी गिरावट आई।सूचना प्रौद्योगिकी, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो शेयर दबाव में रहे। रियल्टी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और रसायन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दिखी। निजी बैंक और वित्तीय सेवाएं भी सकारात्मक रुझान में रहीं। तेल और गैस, सीमेंट तथा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में मामूली बढ़त दर्ज की गई।गुरुवार को वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला। लंदन समय अनुसार सुबह 10:08 बजे स्टॉक्स यूरोप 600 में 0.3 फीसदी की वृद्धि हुई। एसएंडपी 500 वायदा में 0.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। नैस्डैक 100 वायदा भी 0.1 फीसदी ऊपर रहा। डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा में 0.2 फीसदी की वृद्धि हुई।एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.7 फीसदी की मजबूत वृद्धि हुई। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स भी 0.2 फीसदी ऊपर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार में गिरावट आई। यह घरेलू कारकों और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली का संकेत देता है।