{"_id":"6271cdffc75881425c23f96e","slug":"akshaya-tritiya-market-boom-after-three-year-gold-worth-rs-13000-crores-sold-22-percent-more-sales-than-2019","type":"story","status":"publish","title_hn":"महंगाई बेअसर: अक्षय तृतीया पर तीसरे साल लौटी रौनक, बिका 13000 करोड़ का सोना, 2019 से 22 फीसदी ज्यादा रही बिक्री","category":{"title":"Bazar","title_hn":"बाज़ार","slug":"bazaar"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Wed, 04 May 2022 06:21 AM IST