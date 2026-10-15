पानी में तैर रही थी छोटी बत्तख, अचानक नीचे से आई शिकारी मछली और फिर जो हुआ...

पानी में तैरती छोटी-सी बत्तख को देखकर शायद ही कोई सोच पाए कि अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। आमतौर पर पानी में तैरती बत्तखें काफी शांत नजर आती हैं, लेकिन उनके लिए पानी के अंदर भी खतरा छिपा हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पानी की सतह पर तैरती एक छोटी बत्तख अचानक शिकारी मछली का शिकार बन जाती है। मछली इतनी तेजी से हमला करती है कि बत्तख को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि पानी के अंदर छिपा खतरा कितनी तेजी से सामने आ सकता है।

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【Video】Nature can be brutal. Rare and thrilling moment: a huge yellowcheek carp (also known as a "water tiger" in China) surges through the water to hunt a small duck. https://t.co/zeSTD6N6jS — Global Times (@globaltimesnews) October 14, 2026

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वायरल वीडियो में पानी की सतह पर एक छोटी बत्तख तैरती दिखाई देती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है। बत्तख आराम से पानी में आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक बड़ी मछली तेजी से उसकी तरफ आती है। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आए, मछली बत्तख पर झपट पड़ती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। मछली के हमले की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पूरा घटनाक्रम पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। पानी में अचानक हलचल मचने और मछली के शिकार करने का यह अंदाज लोगों को हैरान कर रहा है।इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में हमलावर मछली को येलोचीक कार्प बताया गया है। इसे चीन में वॉटर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि, केवल वीडियो के आधार पर मछली की प्रजाति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है।येलोचीक कार्प मीठे पानी में रहने वाली शिकारी मछली है। यह पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसके शरीर पर पीले रंग की झलक दिखाई देती है, खासकर गालों के आसपास। इसी वजह से इसे येलोचीक कार्प कहा जाता है। इस मछली के भोजन में दूसरी मछलियां और पानी में रहने वाले छोटे जीव शामिल होते हैं। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेजी से हमला कर सकती है। चीन में इसे वॉटर टाइगर कहे जाने की वजह भी इसके शिकारी स्वभाव से जुड़ी है।इस वीडियो को देखकर लोग प्रकृति के अनोखे और कभी-कभी डराने वाले रूप की चर्चा कर रहे हैं। छोटी बत्तख को पानी में सुरक्षित समझना और फिर अचानक उसे शिकारी मछली का शिकार बनते देखना कई लोगों के लिए हैरान करने वाला है। यह वीडियो दिखाता है कि पानी की सतह पर सब कुछ शांत नजर आने के बावजूद उसके नीचे क्या हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना हमेशा आसान नहीं होता।