सोशल मीडिया पर वायरल होने और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स-व्यूज पाने के लिए लोग अक्सर अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की व्यस्त सड़क के बीचोंबीच डांस करती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं और सड़क पर इस तरह रील बनाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

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India's Most Dangerous Virus Right Now 😎 https://t.co/ZmurcTBI8v — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) November 26, 2026

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नारंगी रंग की साड़ी और हरे ब्लाउज में एक लड़की सड़क के बीच खड़ी होकर पूरे जोश के साथ डांस कर रही है। वह हाथों से अलग-अलग इशारे करते हुए डांस स्टेप्स दिखा रही है। वहीं, पास में खड़ी एक दूसरी महिला मोबाइल कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह यह वीडियो शूट किया जा रहा है, वहां से लगातार गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही हैं। सड़क पर डिवाइडर, बिजली के खंभे और साइनबोर्ड भी नजर आ रहे हैं।इस वीडियो को देखकर सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। व्यस्त सड़क के बीचोंबीच डांस करना न सिर्फ लड़की के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बल्कि इससे दूसरे वाहन चालकों को भी परेशानी हो सकती है। अचानक सामने किसी व्यक्ति के आ जाने से वाहन चालकों को ब्रेक लगाना पड़ सकता है या अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर व्यूज हासिल करने की कोशिश किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है।वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों वे इस हरकत पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की है, तो कई लोगों ने इसे बेहद लापरवाही भरा कदम बताया है। एक शख्स ने लिखा है कि भाई रील का कीड़ा सच में बड़ा खतरनाक होता है, बीच सड़क पर पूरा स्टेज ही जमा लिया है। एक अन्य ने लिखा है कि आते-जाते वाहनों के बीच इस तरह सड़क पर डांस करना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए।