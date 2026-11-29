वायरल खबर: पुरानी वस्तुएं अपने भीतर इतिहास के कई रहस्य समेटे होती हैं। समय के साथ भले ही उनका रूप बदल जाए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजे होती हैं जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी सुरक्षित रहती हैं। ऐसी ही एक दुर्लभ खोज वैज्ञानिकों ने अमेरिका के टेक्सास में की है। यहां खुदाई के दौरान करीब 6500 साल पुरानी हंटिंग किट मिली है, जिसमें प्राचीन हथियार बेहद अच्छी हालत में सुरक्षित हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह खोज टेक्सास के सैन एस्टेबान रॉकशेल्टर में हुई है। इस खोज से वैज्ञानिकों को हजारों साल पहले के लोगों के शिकार करने के तरीकों और उनके रहन-सहन को समझने का मौका मिला है। सुल रॉस स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर बिग बेंड स्टडीज के मुताबिक, यह उत्तरी अमेरिका में पूरे हथियार सिस्टम का अब तक का सबसे पुराना उदाहरण हो सकता है।इस खोज की सबसे बड़ी खासियत इसमें लकड़ी से बनी चीजों का सुरक्षित मिलना है। आमतौर पर हजारों साल तक जमीन में दबे रहने की वजह से लकड़ी सड़कर नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसी प्राचीन हथियार किट में लकड़ी के उपकरणों का सुरक्षित मिलना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है।इस किट में एक खास तरह का उपकरण भी मिला है, जिसका इस्तेमाल पुराने समय में डार्ट या भाले को दूर तक फेंकने के लिए किया जाता था। इसे एटलैटल कहा जाता है। यह एक डंडे जैसा उपकरण होता है, जिसके एक सिरे पर पकड़ने के लिए हैंडल और दूसरे सिरे पर डार्ट को टिकाने के लिए हुक होता है। इस उपकरण की मदद से इंसान अपने हाथ की ताकत और पहुंच को बढ़ाकर डार्ट को ज्यादा दूरी और गति से फेंक सकता था। यानी यह पुराने जमाने के शिकारियों के लिए एक तरह के लॉन्चर का काम करता था।इस हंटिंग किट में मिली सभी वस्तुएं एक ही समय की नहीं हैं। उनकी उम्र में अंतर से पता चलता है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल अलग-अलग समय पर किया गया था।पूरी किट करीब 6500 साल पुरानी बताई जा रही है। वहीं, इसमें मिले डार्ट और फॉरशाफ्ट करीब 6200 साल पुराने हैं। इसके अलावा किट में प्रोंगहॉर्न से जुड़ी एक वस्तु भी मिली है, जिसकी उम्र करीब 5621 साल आंकी गई है।यह खोज सिर्फ कुछ पुराने हथियारों का मिलना नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले इंसान किस तरह शिकार करता था, कौन से उपकरण इस्तेमाल करता था और उन्हें कैसे संभालकर रखता था, इसकी अहम जानकारी भी देती है।