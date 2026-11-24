वायरल खबर: अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली एक ट्रांसजेंडर महिला ने अपनी सर्जरी से जुड़ी यादों को संजोने का अनोखा तरीका अपनाया है। 40 वर्षीय ऑब्रे ने चेहरे की सर्जरी के दौरान निकाली गई हड्डियों के छोटे-छोटे टुकड़ों से खास ईयररिंग बनवाए हैं। सफेद सोने और जिरकोनिया स्टोन से तैयार ये ईयररिंग उनके लिए सिर्फ गहने नहीं, बल्कि अपनी पहचान और जिंदगी के एक अहम पड़ाव की निशानी हैं।

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ऑब्रे ने सोशल मीडिया पर अपने इन अनोखे ईयररिंग की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी के दौरान उनके चेहरे से हड्डियों के कुछ छोटे टुकड़े निकाले गए थे। उन्होंने डॉक्टरों से इन टुकड़ों को अपने पास रखने की अनुमति मांगी, जिसे मंजूरी मिल गई।इसके बाद ऑब्रे ने रेडिट के जरिए ऐसे कलाकार की तलाश शुरू की, जो इन हड्डियों से ज्वेलरी बना सके। काफी तलाश के बाद उन्हें एक कस्टम ज्वेलर मिला, जिसने उनके विचार को खूबसूरत ईयररिंग में बदल दिया।ऑब्रे एक ट्रांसजेंडर महिला हैं और उनके लिए फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी ट्रांजिशन की प्रक्रिया का अहम हिस्सा थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही दूसरों से अलग महसूस होता था, लेकिन लंबे समय तक वह अपनी लैंगिक पहचान को स्वीकार नहीं कर पाईं। बाद में उन्होंने खुद को समझते हुए अपनी पहचान को स्वीकार करने और अपने करीबियों के सामने खुलकर सामने आने का फैसला किया।फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी ऐसी प्रक्रियाओं का समूह है, जिनके जरिए चेहरे की बनावट को अधिक स्त्री जैसा दिखने वाला रूप दिया जाता है। इसमें जरूरत के अनुसार चेहरे की हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू में बदलाव किए जाते हैं।इस सर्जरी के दौरान माथे की उभरी हुई हड्डी को कम या रीशेप किया जा सकता है। माथे को छोटा दिखाने के लिए हेयरलाइन आगे की जा सकती है। इसके अलावा ब्रो लिफ्ट, पलकों की सर्जरी और नाक की बनावट में बदलाव भी किया जा सकता है।गालों को अधिक उभरा या गोल दिखाने के लिए फैट ग्राफ्टिंग या इम्प्लांट का सहारा लिया जा सकता है। वहीं जबड़े और ठुड्डी की हड्डियों को रीशेप करके चेहरे को मनचाहा आकार दिया जा सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार सर्जरी की प्रक्रिया अलग होती है।ऑब्रे के ईयररिंग में सर्जरी के दौरान निकाले गए हड्डी के टुकड़ों को सफेद सोने की सेटिंग में लगाया गया है। इसके साथ छोटे-छोटे जिरकोनिया स्टोन भी जोड़े गए हैं, जो इन्हें खास लुक देते हैं। ऑब्रे के पास अभी भी सर्जरी से निकली कुछ हड्डियां सुरक्षित रखी हुई हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में वह इन टुकड़ों से एक नेकलेस बनवाने के बारे में भी सोच रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी इस पहल को देखकर कई लोग हैरान हैं। ऑब्रे के मुताबिक, कई लोगों ने इन ईयररिंग को बेहद शानदार और अनोखा बताया है।