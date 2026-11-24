सड़क पर बाइक चलाते समय कई ऐसे लोगों होते हैं, जो रफ्तार और स्टाइल दिखाते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। कई बाइकर्स जाम से बचने के चक्कर में फुटपाथ को ही सड़क समझ लेते हैं। ऐसे ही बाइकर्स को तीन लड़कियों ने अनोखे अंदाज में सबक सिखाया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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Three girls just gave these bikers a much-needed lesson! 😂🔥 https://t.co/vMzQoWKS7j — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 21, 2026

दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि सड़क पर ट्रैफिक होने पर बाइक सवार अपनी गाड़ियां फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं। इससे पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। सड़क पर लंबा जाम लगा होने के कारण कई बाइकर्स फुटपाथ से गुजर रहे होते हैं।इसी दौरान फुटपाथ पर आगे चल रही तीन लड़कियां बाइकर्स के रास्ते में आ जाती हैं। वे न तो खुद रास्ते से हटती हैं और न ही बाइक सवारों को निकलने के लिए जगह देती हैं। वीडियो में एक शख्स को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि ये तीनों लड़कियां हटने का नाम नहीं ले रही हैं।हालांकि, लड़कियों का यह अंदाज बाइकर्स को एक जरूरी बात याद दिला रहा था कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, न कि बाइक दौड़ाने के लिए। तीनों लड़कियां पूरे आत्मविश्वास के साथ पैदल चलती रहीं और उन्होंने बिना कुछ कहे ही बाइकर्स को नियमों का पाठ पढ़ाया।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया कि तीन लड़कियों ने बाइकर्स को जरूरी सबक सिखा दिया। वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, गुड जॉब लेडीज, नियम तोड़ने वाले बाइकर्स को शर्म आनी चाहिए। वहीं, दूसरे शख्स ने बाइकर्स पर जुर्माना लगाने और लड़कियों को सम्मानित करने की बात कही।एक अन्य शख्स ने लिखा कि ऐसे कलेश होने भी जरूरी हैं। कुल मिलाकर, तीनों लड़कियों का यह अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है और वीडियो के जरिए एक जरूरी संदेश भी सामने आया है कि फुटपाथ पर पहला हक पैदल चलने वालों का है।