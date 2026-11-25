बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की देशभर में चर्चा हो रही है। शादी के अलग-अलग समरोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रहे हैं। इस बीच अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नीलम देवी बेटी की मेहंदी की रस्म के दौरान डांस करती दिख रही हैं। बेटी की शादी की खुशी उनके चेहरे और अंदाज में साफ झलक रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बेटी की मेहंदी में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने लूटी महफिल बेटी शिवांगी की शादी की खुशी नीलम देवी के चेहरे पर साफ झलक रही है https://t.co/S1EswrNqiQ — DHARMENDRA SINGH (@iDharmksingh) November 25, 2026

बेटी शिवांगी सिंह की शादी से जुड़े समारोह में मां और पूर्व विधायक नीलम देवी ने भी किया डांस https://t.co/2rBWzYJ35Q — DHARMENDRA SINGH (@iDharmksingh) November 25, 2026

शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है। इससे पहले मंगलवार रात नदवां स्थित अनंत सिंह के पैतृक गांव में मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समारोह में परिवार के सदस्यों के अलावा रिश्तेदार और मेहमान भी शामिल हुए।मेहंदी समारोह में शाहरुख खान और काजोल की फिल्म के मशहूर गाने मेहंदी लगा के रखना पर कलाकारों की प्रस्तुति हो रही थी। इस दौरान नीलम देवी भी गाने की धुन पर झूमती दिखीं। वह बैठे-बैठे ही हाथों और शरीर से डांस के स्टेप्स करती नजर आईं। नीलम देवी वे बैठे-बैठे ही गीत की धुन पर हाथों और शरीर से मूवमेंट करती दिखीं। काजोल की तरह ही उन्होंने स्टेप्स किए। इसके अलावा उन्होंने बस एक को कुंवारा रखना गाने पर ठुमके लगाए।उनके इस अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होरहा है। नीलम देवी पूर्व विधायक भी हैं। बेटी की शादी के मौके पर उनकी खुशी दिख रही है और खुशनुमा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है।अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को ऋषिकेश कुमार से होने वाली हैं। ऋषिकेश मूल रूप से पटना के बिहटा के रहने वाले हैं। शादी से पहले हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।