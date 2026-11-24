भारतीय शादियां सिर्फ दो लोगों के रिश्ते में बंधने का आयोजन होती हैं, बल्कि ये खुशियों, मस्ती और जश्न का भी बड़ा मौका होती हैं। शादी में होने वाला संगीत समारोह तो खासतौर पर धमाल और मनोरंजन से भरा रहता है। इस दौरान परिवार के सदस्य और दोस्त अपने डांस से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। कई बार कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं, जो लंबे समय तक यादगार बन जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लड़कियां बुलडोजर पर डांस करती दिख रही हैं। लड़कियों के इस डांस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शादी में बुलडोजर पर चढ़कर लड़कियों ने किया डांस https://t.co/IGKzxTqxPq — DHARMENDRA SINGH (@iDharmksingh) November 24, 2026

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी समारोह के दौरान एक बुलडोजर को अलग अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। बुलडोजर पर लड़कियां खड़ी होकर भोजपुरी गाने की धुन पर डांस कर रही हैं। उनके डांस और अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी इस नजारे का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। शादी का माहौल पूरी तरह उत्साह और मस्ती से भरा हुआ दिख रहा है।आमतौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल सड़क निर्माण, खुदाई और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। हालांकि, इस वीडियो में इसका इस्तेमाल शादी के जश्न को खास बनाने के लिए किया गया। यही वजह है कि यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। शादी में शामिल लोगों के लिए भी यह नजारा किसी सामान्य समारोह से बिल्कुल अलग रहा है।सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो तेजी से वायरल होते हैं। इस वीडियो में भी बुलडोजर पर भोजपुरी गाने की धुन पर डांस करती लड़कियों का अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों को यह शादी का अनोखा और मजेदार अंदाज देखकर हरानी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि बुलडोजर पर चढ़कर इस तरह डांस करना खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि वायरल होने और रील बनाने के लिए इस तरह जान जोखिम में डालना सही नहीं है। उनका कहना है कि एक छोटा सा हादसा भी खुशियों में ग्रहण लगा सकता है।बुलडोजर पर खड़े होकर डांस करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए इस तरह के आयोजन के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा यह नजारा कब और कहां का है, यह स्पष्ट नहीं है।