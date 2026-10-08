कहां से निकलती है लखनऊ में तबाही मचा रही गोमती नदी? जानिए इससे जुड़ी रोचक बातें

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों गोमती नदी तबाही मचा रही है। लखनऊ की जीवन रेखा माने जाने वाली गोमती नदी में भयानक बाढ़ आई हुई। नदी का पानी हर दिन बढ़ रहा है, जिससे नए-नए इलाकों में पानी भर रहा है। बाढ़ से राजधानी का फैजुल्लागंज इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस भयानक बाढ़ से लखनऊ में तीन लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हालांत बिगड़ने के बाद कई लोग घरों में ताला लगाकर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। रिवरफ्रंट, हनुमंत धाम और प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर समेत कई स्थान बाढ़ की चपेट में हैं। आइए जानते हैं कि आखिर गोमती से कहां से निकलती है और कैसे लखनऊ पहुंचती है?

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हिमालय से गोमती नदी नहीं निकलती है, बल्कि यह इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के मेंमाधोटांडा के पास स्थित गोमत ताल है, जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है। इसी स्थान से गोमती का सफर शुरू होता है। इसके बाद यह मैदानी इलाकों से होते हुए आगे बढ़ती है।गोमती नदी को लखनऊ की जीवनरेखा माना जाता है। यह नदीं लखनऊ पहुंचने से पहले शाहजहांपुर, हरदोई और सीतापुर समेत कई इलाकों में बहती है और फिर लखनऊ में प्रवेश करती है। शहर के बीच से नदी बहती है। फिर यह सुल्तापुर और जौनपुर से गुजरते हुए करीब 960 किलोमीटर का सफर तय करके गाजीपुर जिले में सैदपुर के पास कैथी में गंगा नदी में मिल जाती है।गोमती नदी मैदानी इलाकों से निकलती है, जिसके कारण नदी का ढलान कम है। इसके कारण नदी का बहाव ज्यादा तेज नहीं होता। इसकी वजह से ऊपरी इलाकों में बारिश होने पर पानी तुरंत लखनऊ नहीं पहुंचता, बल्कि धीरे-धीरे नदी के रास्ते नीचे आता है।अधिकारियों का कहना है कि गोमती नदी में बाढ़ का कारण पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में 22 से 27 सितंबर के बीच हुई बारिश है। यही वजह है कि इन इलाकों में पहले बारिश हुई फिर वहां का पानी फिर धीरे-धीरे लखनऊ पहुंचा और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा।लखनऊ की गोमती नदी में पहले भी बाढ़ आ चुकी है। साल 1923 में गोमती की बाढ़ से शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके बाद 1960 में गोमती का विकराल रूप दिखाई दिया था और फिर 1985 में गोमती में बाढ़ आई थी। 2008 में भी गोमती के बाढ़ के कारण लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी थी। अब फिर गोमती की बाढ़ लखनऊ में तबाही मचा रही है।