स्टेशन पर वीआईपी अंदाज में घूमती दिखीं दो भैंसें, वीडियो देख लोग बोले- टिकट किसने दिया?

भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अपनी आधुनिक सुविधाओं और खूबसूरत डिजाइन के लिए जाना जाता है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले इस स्टेशन की तस्वीरें अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं। लेकिन अब इसी स्टेशन का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और जमकर मजे भी ले रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दो भैंसें घूमती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये भैंसें स्टेशन के अंदर पहुंचीं कैसे। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

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वायरल वीडियो में दो भैंसें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिखाई देती हैं। दोनों आराम से प्लेटफॉर्म पर घूमती हुई आगे बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि उनके आसपास यात्री और रेलवे से जुड़े लोग भी नजर आ रहे हैं। भैंसें प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के पास से भी गुजरती दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर आसपास मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगते हैं। वहीं, भैंसें भी बिना किसी जल्दबाजी के अपनी ही धुन में आगे बढ़ती नजर आती हैं।वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि शायद भैंसें भी ट्रेन पकड़ने आई थीं। वहीं कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि स्टेशन पर इंसानों के साथ अब जानवरों को भी घूमने की सुविधा मिल रही है। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शायद भैंसें वंदे भारत या शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने आई थीं। दूसरे यूजर ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर दोनों भैंसें प्लेटफॉर्म तक पहुंचीं कैसे।वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ये भैंसें पहुंचीं कैसे। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर यह साफ नहीं है कि भैंसें स्टेशन के अंदर किस रास्ते से आईं और वहां कितनी देर तक रहीं। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। लोग इस पूरे नजारे को देखकर हैरान होने के साथ-साथ जमकर चुटकी भी ले रहे हैं। स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या दिया जाता है, यह देखना बाकी है।