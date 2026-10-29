दीवार में मिला पुराना घड़ा, लोगों को लगा निकलेगा खजाना, लेकिन अंदर का सामान देख टूट गई उम्मीद

नया घर बनवाने के लिए जब पुराने मकान को तोड़ा जाता है, तो कई बार ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। खासकर पुराने घरों की दीवारों में छिपी चीजों को देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पुरखों ने कहीं सोना-चांदी या कीमती सामान छिपाकर रखा होगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है। इसमें पुराने घर की दीवार तोड़ते समय एक घड़ा दिखाई देता है। इसे देखकर लोगों को लगा कि अब तो कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है, लेकिन आगे जो हुआ, उसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

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वृंदावन के शुभम गौड़ ने इस वीडियो को साझा किया है। वीडियो में मजदूर एक पुराने घर की दीवार तोड़ते नजर आते हैं। इसी दौरान दीवार के अंदर एक घड़ा दिखाई देता है। घड़े को देखते ही लोगों के मन में खजाना मिलने की उम्मीद जाग जाती है। आखिर पुराने घरों से जुड़ी ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, जिनमें दीवारों के अंदर छिपा सोना-चांदी या कीमती सामान मिलने की बात कही जाती है। घड़े को देखकर वीडियो देखने वालों को भी यही लगा कि शायद इसके अंदर कोई कीमती चीज रखी होगी। इसके बाद मजदूर सावधानी से घड़े को बाहर निकालने में जुट जाते हैं। घड़ा काफी पुराना दिखाई देता है और उस पर गंदगी भी जमी होती है। उसे इस तरह निकाला जाता है कि वह टूटे नहीं। काफी मशक्कत के बाद घड़ा दीवार से बाहर आ जाता है।घड़ा सही सलामत बाहर निकलने के बाद उसे उल्टा करके उसके अंदर का सामान निकाला जाता है। अब तक लोगों को उम्मीद थी कि इसके अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने या कोई कीमती चीज मिल सकती है। लेकिन घड़े में ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। वीडियो में दिखाई गई चीजें टोटके से जुड़ी सामग्री जैसी लगती हैं, जिन्हें पुरानी मान्यता के चलते दीवार के अंदर रखा गया होगा। हालांकि, वीडियो में मौजूद सामग्री को लेकर इससे ज्यादा पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि घड़ा किसने और किस वजह से दीवार में रखा था। लेकिन इतना जरूर है कि खजाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को घड़े के अंदर से हीरे-मोती नहीं मिले।इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी हैरानी जता रहे हैं। कई लोगों को घड़ा देखते ही लगा था कि परिवार की किस्मत चमकने वाली है। लेकिन अंदर का सामान देखकर उनकी उम्मीद टूट गई। एक यूजर ने लिखा कि उसे तो यह सब देखकर हंसी आ रही है। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि पता नहीं क्यों घड़ा देखकर लगता है कि खजाना मिल गया होगा। एक अन्य यूजर ने लिखा कि उसे लगा था कि भाई करोड़पति बन गया। फिलहाल, यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। घड़े के अंदर खजाना मिलने की उम्मीद भले ही पूरी नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने लोगों को यह जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया कि पुराने घरों की दीवारों में क्या-क्या छिपा हो सकता है।