करवा चौथ पर शख्स ने पुतले को ही बनाया पत्नी और ऐसे तोड़ा व्रत, लोग बोले- कुंवारों की दुनिया ही अलग है

करवा चौथ के त्योहार पर सोशल मीडिया पर कई मजेदार वीडियो वायरल होते हैं। इनमें कई वीडियो हंसाने वाले होते हैं, तो कई भावुक करने वाले होते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं। शाम को पूजा करती हैं और चांद देखकर पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं।

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सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। एक शख्स ने पत्नी की जगह एक पुतले के साथ करवा चौथ मनाया है। यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दुकान के बाद खड़े सूट पहने पुतले के साथ दिख रहा है। कपड़ों की दुकानों पर कपड़े दिखाने के लिए ऐसे पुतले रखे होते हैं। लेकिन इस शख्स ने अनोखे अंदाज करवा चौथ मना रहा है।वीडियो में उसका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है कि वह पुतले को अपनी पत्नी मानकर रस्में निभा रहा है। शख्स का यह अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। करवा चौथ पर पति-पत्नी साथ समय बिताते हैं और व्रत से जुड़ी रस्में निभाते हैं। इस शख्स ने दुकान के बाहर रखे पुतले को ही अपना साथी बना लिया है। वीडियो देखकर लोग इसे मजाकिया अंदाज में कुंवारों के करवा चौथ से जोड़ रहे हैं।वीडियो में दिख रहा है कि शख्स पुतले के साथ पानी पीने की रस्म निभाता है। इसके बाद वह खुद भी अपना व्रत खोलता है। इस नजारे को देखकर लोग हैरान हैं और हंस रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि शख्स पुतले को माला भी पहनाता है। ऐसा लग रहा है कि वह उसकी असली पत्नी हो। दुकान के बाहर रखे कपड़ों के पुतले के साथ करवाचौथ मनाने का शायद यह पहला मामला हो।वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक शेयर किया गया है। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है- भाई का दर्द समझ सकते हैं। एक अन्य ने लिखा है- कुंवारों की अलग दुनिया है।