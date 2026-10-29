ग्राहक बनकर आईं महिलाएं, दुकानदार दूसरी तरफ मुड़ा तो काउंटर से गायब कर दिया गहनों का डिब्बा

सोशल मीडिया पर चोरी और ठगी के कई ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कई बार चोर ऐसी चाल चलते हैं कि सामने मौजूद व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब ज्वेलरी शॉप में चोरी का एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है। इसमें कुछ महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में आती हैं और गहने देखने के बहाने दुकानदार का ध्यान भटकाती हैं। इसी दौरान एक महिला काउंटर से गहनों का डिब्बा निकालकर अपने साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है। चोरी का यह पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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फवारा चौक में सर्राफा व्यवसाय लक्ष्मण जुगल अग्रवाल जी के यहां से सोने के पेंडल का डिब्बा लगभग वजन 280 ग्राम इन महिलाओं ने चोरी की इनके साथ में दो लड़के थे एक मोटरसाइकिल पर और एक पैदल था । https://t.co/AzJhic4VtP — Manoj Agrawal 🇮🇳 (@Manoj_Indore) October 27, 2026

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वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं ज्वेलरी शॉप में आती हैं और काउंटर के सामने बैठकर गहने देखने लगती हैं। दुकानदार भी उन्हें अलग-अलग डिजाइन के गहने दिखाता है। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक महिला ऐसी हरकत करती है, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाए। महिला दुकानदार से कोई दूसरा गहना दिखाने को कहती है। इसके बाद दुकानदार पीछे की तरफ रखे गहनों का डिब्बा लेने के लिए मुड़ जाता है। बस, इसी मौके का फायदा उठाकर महिला काउंटर के अंदर हाथ डालती है और वहां रखा एक डिब्बा निकाल लेती है। वह बिना किसी जल्दबाजी के डिब्बे को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है।वीडियो में महिला की हरकत देखकर ऐसा लगता है कि उसने दुकानदार के दूसरी तरफ मुड़ने का इंतजार किया था। जैसे ही दुकानदार गहने लेकर वापस आता है, वह सामान्य तरीके से महिलाओं को गहने दिखाने लगता है। दूसरी तरफ महिलाएं भी ऐसे व्यवहार करती हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद महिलाएं दुकान से निकल जाती हैं। वीडियो में चोरी का तरीका साफ नजर आता है, लेकिन चोरी का पता दुकानदार को कब चला, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। यह भी स्पष्ट नहीं है कि घटना किस जगह की है और गहनों की कीमत कितनी थी।चोरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसे देखकर लोग दुकानदारों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। ज्वेलरी की दुकानों पर एक साथ कई ग्राहकों के आने पर दुकानदार के लिए सभी पर नजर रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी नुकसान की वजह बन सकती है। हालांकि, वीडियो के साथ घटना की जगह और समय जैसी जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए इसके बारे में किसी तरह का दावा करना सही नहीं होगा। फिर भी यह वीडियो एक जरूरी बात जरूर याद दिलाता है कि दुकान में ग्राहकों को गहने दिखाते समय काउंटर पर रखे सामान का ध्यान रखना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे भी ऐसी घटनाओं की जांच में मददगार साबित हो सकते हैं।