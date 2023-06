Viral Video: ट्रक पलटने से सड़क पर बिखर गईं बीयर की बोतलें, लूटने की मच गई होड़, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब इन दिनों एक हैरान करने वाला वीडियो देखने को मिला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल इस वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर बिखरी बीयर की बोतलों को लूटने की होड़ मची है।

VIDEO | A vehicle carrying 200 cartons of beer overturned in Andhra Pradesh's Anakapalli on Tuesday, following which people rushed to grab the beer bottles. pic.twitter.com/nIYHQCF9U8